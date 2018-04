Usa-Cina | flop negoziati per evitare guerra commerciale | Trump rifiuta proposta taglio

Dazi - Cina denuncia gli Usa al Wto per le tasse su acciaio e alluminio. 60 giorni per risolvere la disputa : La Cina ha presentato una denuncia commerciale al World trade organization (Wto) contro i Dazi sull’ acciaio e l’alluminio imposti dal presidente Usa Donald Trump. La decisione era già stata anticipata da Pechino lo scorso 4 aprile, dopo che la Casa Bianca aveva introdotto ulteriori tasse su 1300 prodotti – tra cui robot industriali, prodotti chimici, medi Cina li – di importazione cinese. Il Wto ha reso noto che il governo di ...

Sanzion e dazi Usa - asse Cina-Russia contro Trump? Mosca scarica dollaro - Pechino valuta due armi finanziarie : asse t finanziari sempre più ostaggio di geopolitica e commercio e, allo stesso tempo, sempre più strumenti di guerra, armi da sfoderare per sferrare attacchi contro il nemico di turno. La correlazione ...

La Cina ha fatto ricorso al Wto contro i dazi degli Usa : Il paradosso è compiuto. I comunisti si appellano alle istituzioni internazionali per difendere la libertà. In questo caso solo di commercio, ma pur sempre libertà. La mossa della Cina era attesa, ora ...

Svolta Usa -Cina : Pechino annuncia tagli sui dazi auto importate : "Dobbiamo evitare di cercare il predominio ad ogni costo e [...] respingere la politica di potere' mentre le nazioni dovrebbero "impegnarsi per l'apertura, la connettività e i benefici reciproci, ...

La Cina attacca i dazi Usa E pensa all'arma valutaria : La guerra dei dazi torna a far salire la tensione sullo scacchiere geopolitico internazionale. 'Nelle circostanze attuali è impossibile intraprendere negoziati commerciali e le frizioni sono colpa ...

Guerra dazi - Cina : nessun negoziato. Opzione nucleare anti Usa resta solo una minaccia : La liqui dazi one di 1.200 miliardi di dollari di titoli Treasuries Usa permetterebbe a Pechino di infliggere un duro colpo all'economia americana e allo stesso tempo permetterebbe di convertire il ...

Guerra commerciale Usa / Cina - tanto rumore - per ora - per nulla? : ... per ora, situazione di tensione tra USA e Cina dimenticandosi che esistono dei pregiudizi ben più gravi sul modello di sviluppo dell'economia mondiale. Apri un conto demo GRATUITO e illimitato su ...