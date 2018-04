Uomini e Donne | una partita in amicizia per Paolo Crivellin e Lorenzo Riccardi

Anticipazioni Uomini e Donne : Nicolò Brigante allontana Virginia : Nicolò Brigante ha dei dubbi su Virginia Stablum a Uomini e Donne Il trono di Nicolò Brigante continua ad allungarsi di puntata in puntata. Il 23enne siciliano che era sembrato nell’ultimo mese a un passo dalla scelta, continua ad andare indietro con le sue corteggiatrici. La scelta del protagonista del trono blu potrebbe perciò arrivare tra diverse settimane, terminando la stagione televisiva 2017-18 di Uomini e Donne. Oggi alle 14.45 ...

Uomini e Donne | Trono classico | 10 aprile 2018 | Anticipazioni e diretta : Torna l'appuntamento quotidiano con Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono classico | 10 aprile 2018 | Anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 10 aprile 2018 09:15.

Uomini e Donne oggi : Lorenzo va via - Nicolò sotto accusa : oggi Uomini e Donne: Sara e Luigi si baciano, Lorenzo se ne va Nuova puntata del Trono Classico oggi in onda a Uomini e Donne. Dopo aver parlato di Nilufar Addati e i suoi corteggiatori, si passa agli altri tre. Sara è uscita con Lorenzo e Luigi. Il primo le ha dato una grande dimostrazione […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Lorenzo va via, Nicolò sotto accusa proviene da Gossip e Tv.

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico - 10 aprile 2018 : Giordano e Lorenzo tornano in studio? : Registrazione Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico del 10 aprile 2018. Lorenzo Riccardi e Giordano Mazzocchi torneranno in studio per Sara e Nilufar?(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 08:41:00 GMT)

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi dice addio a Sara? Il tentativo della tronista e l'indizio (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi torna da Sara Affi Fella? Un indizio allarmante dopo l'ultima decisione della tronista...(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Giorgio - è davvero finita? La rivelazione di un ex cavaliere (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. È davvero storia chiusa tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti? Antonio Jorio ha delle rivelazioni da fare(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 07:05:00 GMT)

“Ho ritrovato l’amore”. Prima foto social con bacio. Con la sua bellezza aveva conquistato il pubblico di ‘Uomini e Donne’ e di ‘Temptation Island’ - ma da allora nessuna storia seria. Adesso - però - c’è la svolta nella sua vita e il post è inequivocabile : la didascalia è da brividi : Resterà sempre una delle corteggiatrici più amate dai telespettatori di ‘Uomini e Donne’. Il suo percorso all’interno dello studio del Trono Classico aveva appassionato tutto il pubblico, o quasi. La sua storia d’amore con l’ex tronista Amedeo Andreozzi aveva lasciato sognare i fan ad occhi aperti. In ogni caso, le cose non sono andate per il meglio. Dopo aver messo alla prova la loro relazione a Temptation Island, le cose ...

Trono Classico Uomini e Donne - Emanuele e Claudio amici dopo Sonia? Mauti si rivela : Uomini e Donne Trono Classico: Emanuele Mauti rivela la verità sull’amicizia con Claudio D’Angelo In queste ultime ore si è sentito parlare davvero molto di Emanuele Mauti e Claudio D’Angelo. I due ex di Uomini e Donne hanno iniziato a seguirsi sui social e tutto ciò ha destato la curiosità dei fan. In molti non […] L'articolo Trono Classico Uomini e Donne, Emanuele e Claudio amici dopo Sonia? Mauti si rivela proviene da ...

Lorenzo Riccardi torna a Uomini e Donne? Un messaggio per Sara : Uomini e Donne, Sara: le parole di Lorenzo Riccardi dopo essere andato via Lorenzo Riccardi ha deciso di andare via da Uomini e Donne. Dopo aver visto il secondo bacio tra Sara e Luigi, il corteggiatore non pare sia stato in grado di digerire l’accaduto. Il giovane ha sempre dimostrato di essere molto sicuro di […] L'articolo Lorenzo Riccardi torna a Uomini e Donne? Un messaggio per Sara proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Puntata di Oggi 10 aprile 2018 : Mario Serpa attacca Mariano Catanzaro! : In questo video Uomini e Donne Classico vedrete ciò che succederà nella prossima Puntata. Sara bacia Luigi, mentre Lorenzo abbandona la trasmissione! Nicolò fa piangere Virginia. Mariano Catanzaro esprime la sua preferenza! Uomini e Donne: Sara Affi Fella bacia Luigi, ma perde per strada Luigi! Sara Affi Fella dopo aver chiarito con Sissi Basta ed aver compreso che tra lei e Luigi c’è solo un rapporto amicale, ...

Uomini e Donne - Alessia Messina si è fidanzata : l’amore dopo Amedeo : Uomini e Donne, Alessia Messina di nuovo innamorata dopo Amedeo Andreozzi: nuovo fidanzato Alessia Messina resterà sempre una delle corteggiatrice più amate dai telespettatori di Uomini e Donne. Il suo percorso all’interno dello studio del Trono Classico aveva appassionato tutto il pubblico, o quasi. La sua storia d’amore con l’ex tronista Amedeo Andreozzi aveva lasciato […] L'articolo Uomini e Donne, Alessia Messina si è ...

Uomini e Donne : una partita in amicizia per Paolo Crivellin e Lorenzo Riccardi : Ritorniamo a parlare dei televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di un corteggiatore ed un ex tronista del trono classico di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Paolo Crivellin e Lorenzo Riccardi che nella giornata di domenica hanno stupito tutti, recandosi insieme ad un noto evento sportivo del capoluogo lombardo. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Una amicizia vera Tutti i telespettatori di Uomini e Donne sicuramente sapranno ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 09/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Tina e il suo parterre di corteggiatori. Ci sono delle new entry per lei. Il primo è il “poeta dell’amore” Miriano che le dedica una poesia e poi si scatena sulle note di “Born to be alive”. Poco dopo fa l’ingresso in studio un Mr Grey sui generis ed è subito “50 sfumature di Giulio”! Poteva non deliziare la nostra “vamp” con uno dei suoi spogliarelli? È il momento di un’altra new entry. Notate ...