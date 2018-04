Uomini e Donne anticipazioni | Giordano non torna | Nicolò e Virginia a Parigi

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico - 10 aprile 2018 : Giordano Mazzocchi non è tornato - caos in studio : Registrazione Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico del 10 aprile 2018. Lorenzo Riccardi e Giordano Mazzocchi tornano in studio? Claudio Sona e Mario Serpa ospiti.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:43:00 GMT)

Uomini e donne News : Giordano non torna e in studio si scatena il caos : Ennesimo colpo di scena nel Trono Classico di Uomini e donne: nel corso della registrazione del 10 aprile, infatti, un amatissimo corteggiatore ha abbandonato definitivamente il programma. Come raccontano le anticipazioni che stanno circolando sul web in queste ore, Giordano Mazzocchi ha deciso di non tornare più in studio per Nilufar Addati; dopo aver visto la tronista baciare il 'rivale' Nicolò Ferrari, il ragazzo ha scelto di non presentarsi ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 aprile 2018 : nuove incomprensioni tra Ida e Riccardo! : La Puntata Uomini e Donne over sarà davvero bollente. Nuovo litigio al vetriolo tra Tina e Gemma. La Galgani cerca di aggraziarsi il pubblico, ma la Cipollari tenta di sminuirla! Un gesto di Giorgio Manetti infastidisce la dama piemontese! Uomini e Donne Over: ennesimo litigio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani! La Puntata di Uomini e Donne Over ha inizio con Maria De Filippi che saluta gli opinionisti. Un filmato sul led riepiloga gli ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 10/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con l’esterna di Luigi che chiede alla redazione di rivedere Sara. Lui ribadisce il fatto che è lì solo per lei, che con Sissy c’è stata solo amicizia e che tutto quello che vuole è lei. Tra i due gli atteggiamenti sono affettuosi e arriva un tenero bacio. Tornati in studio Lorenzo chiede di uscire un attimo. Non si capisce se si è allontanato giusto un secondo o meno. Sara, vista la situazione, esce ...

MARTA PASQUALATO/ Uomini e Donne - Nicolò Brigante pronto a sceglierla? Il pubblico cambia idea su di lei : MARTA PASQUALATO a Uomini e Donne: il tronista Nicolò Brigante va a riprendere la corteggiatrice veneta dopo la sua scenata nella scorsa puntata. (Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 15:30:00 GMT)

Uomini e Donne news - Claudio e Mario : nuova sorpresa per i fan : Trono Gay Uomini e Donne, Claudio e Mario tornano in studio insieme? Gli indizi Claudio e Mario sono la prima coppia gay nata all’interno dello studio di Uomini e Donne. Forse proprio perché hanno dato il via ad un nuovo trono, i due sono super amati dal pubblico di Maria De Filippi. Nel corso di […] L'articolo Uomini e Donne news, Claudio e Mario: nuova sorpresa per i fan proviene da Gossip e Tv.

