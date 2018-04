Uno dei leader delle FARC è stato arrestato a Bogotà | in Colombia | per traffico di droga

GASPARE/ "Qui in Honduras ho vissuto Uno dei momenti più belli della mia vita" (Isola dei Famosi) : GASPARE, dopo la grande sorpresa della settimana scorsa ora cosa accadrà? L'esperienza del reality sicuramente finora l'ha visto protagonista assoluto. (Isola dei Famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 23:43:00 GMT)

Isola dei famosi : “Sì - ci depiliamo così…”. Madre Natura rivela tutto. È Uno dei grandi quesiti del pubblico - a svelarlo finalmente è Paola Di Benedetto. Senza mezze misure la bellissima ragazza ha detto tutto (dettagli compresi) : Siamo abituati a vederle sempre belle, lisce e perfette. Sì, nei salotti tv o nei film… Ma quando stanno sull’Isola dei famosi, come fanno tutte quelle bellezze a rimanere così perfette e soprattutto depilate? È da sempre uno dei grandi quesiti del pubblico dell’Isola dei famosi: come si depilano le naufraghe del reality show? In asSenza di cerette e laser, le concorrenti come tengono a bada i peli superflui? A svelarlo è ora ...

Isola dei Famosi 2018 - Nino Formicola diventa Uno dei favoriti : tutte le quote : A poche ore dalla semifinale de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Mara Venier e Daniele Bossari, che andrà in onda su Canale 5 questa sera, lunedì 9 aprile 2018, Nino Formicola, conosciutissimo anche con il nome d'arte di Gaspare, ai tempi della mitica coppia comica Gasparre & Zuzzurro, è diventato uno dei favoriti per la vittoria finale.Stando alle quote dei principali ...

Barcellona - ter Stegen : 'Il gol di Florenzi mi ha reso più forte. Alisson Uno dei 5 migliori portieri al Mondo' : Il portiere del Barcellona , Marc-André ter Stegen , parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Roma: 'Partita non semplice da affrontare, ma siam concentrati al ...

Ferrari F40 LM GTC - in vendita Uno dei 19 esemplari : Il rivenditore d’auto d’epoca Classic Motors ha comunicato di aver preso in carico la vendita di una vettura in grado di stuzzicare i pruriti di molti collezionisti. Si tratta di una Ferrari F40 LM, costruita secondo le specifiche GTC. Nel 1989, infatti, a seguito delle pressioni esercitate dal Presidente di Ferrari France, Daniel Marin, della celebre supercar di Maranello venne realizzata anche una versione per le competizioni, ...

Tokio Hotel : Heidi Klum adesso è fidanzata con Uno dei due gemelli della band : C’è una nuova coppia che occuperà le pagine di gossip in vista dell’estate! Dopo la fine della storia con il 31enne Vito Schnabel, Heidi Klum si è consolata tra le braccia di un under 30: il 28enne Tom Kaulitz! [arc id=”1634bfd8-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] Tom è il chitarrista e il fratello gemello di Bill dei Tokio Hotel e, dopo essere stato visto più volte al fianco della modella negli ultimi giorni, adesso sono ...

“È incredibile”. Isola dei famosi - la crisi di Alessia Marcuzzi. Stanca di essere bersagliata per ogni minima questione - si lascia andare a Uno sfogo personalissimo. “Questo programma…”. Il finale è vicino e lei “non si tiene” : La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è agli sgoccioli. È stata un’edizione piena di colpi di scena e di polemiche che ha fatto discutere moltissimo. Tutto è iniziato con il canna-gate: Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era iniziato. Questa accusa ha ovviamente scatenato un putiferio. Monte ha negato di essersi drogato poi però ha deciso ...

Al Bano e Romina Power/ "Sono stata ripescata" : solo Uno dei due sta giocando con il gossip? : Al Bano e Romina Power sono le star del momento e la prova sta nella vittoria di Milly Carlucci e Ballando con le stelle sabato sera, ma chi dei due sta giocando con il gossip?(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:38:00 GMT)

Milan : assalto ad Uno dei migliori talenti europei e Gattuso sorprende tutti Video : Il Milan è pronto a tuffarsi in questo finale di campionato che si preannuncia scoppiettante, con i rossoneri guidati da Gattuso che dovranno tentare la rincorsa ad un posto Champions e prepararsi alla finale di Coppa Italia contro la Juventus. È inutile dire che molto del mercato rossonero dipendera' anche da come si concludera' la stagione, che comunque, visto come era partita, sta risultando essere sicuramente positiva. Tutto ciò ha infatti ...

“Non si vede - ma ecco come mi trattano all’Isola dei Famosi”. Eva Henger è una furia : racconta tutti i retroscena e non risparmia nessUno. Ma con Alessia Marcuzzi va sul pesante : “Il pubblico deve sapere” : Eva Henger è furiosa. E ha deciso di ‘cantare’, perché il trattamento che sta ricevendo all’Isola dei Famosi non le va proprio giù. Quindi si scaglia contro Alessia Marcuzzi (con cui ha avuto un precedente pesante in diretta), ma ne ha anche per gli opinionisti del reality, Mara Venier e Daniele Bossari. Insomma, l’attrice ungherese che ha sollevato il cosiddetto canna-gate ne ha per tutti. Si sente bullizzata. E ...

Manchester - bus in centro con il volto di Mourinho : è Uno sfottò dei tifosi del City in vista del derby : Il derby di Manchester è già iniziato. Mai una partita come le altre, quella tra City e United in programma sabato 7 aprile alle ore 18:30 all'Etihad è una sfida dal valore ancora più importante. ...

Cade in mare elicottero della Marina : morto Uno dei membri dell’equipaggio : Un elicottero della Marina militare è precipitato questa notte in mare. L'incidente è avvenuto durante un'esercitazione connessa con l'operazione mare sicuro, nella quale ha perso la vita uno dei cinque militari a bordo. Subito dopo l'incidente la Marina ha recuperato le vittime e le ha trasferite sulla Nave Borsini; quattro membri dell'equipaggio sono stati ritrovati in buone condizioni, mentre lo specialista di volo Andrea Fazio, recuperato ...