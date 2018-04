Una nuova scossa nel maceratese e si torna all' incubo terremoto nel centro Italia

Di Maio : fiducioso per il governo | Franceschini : non basta assistere - serve Una fase nuova : Di Maio: fiducioso per il governo | Franceschini: non basta assistere, serve una fase nuova Il segretario Pd Martina: “Non siamo indifferenti a quanto accade ma dico no alla logica M5s” Continua a leggere

Governo - Franceschini : 'Basta assistere - si apre Una nuova fase' : Nell'iter verso un nuovo Governo è ora di aprire "una nuova fase". Lo afferma Dario Franceschini all'assemblea dei gruppi Pd. "Credo che non basti assistere a quello che avviene - dice -. Nessuno ha ...

Windows 10 Spring Creators Update : disponibile Una nuova build Insider RTM : Se siete degli utenti Windows Insider iscritti a qualunque canale (Fast, Slow o Release Preview) e avete già installato Spring Creators Update, dovreste controllare gli aggiornamento in quanto Dona Sarkar ne ha appena rilasciato uno. Ci stiamo riferendo alla build 17133.73 che corregge pochi ma importanti bug e si vocifera (anzi, si spera) che sia finalmente la versione RTM, ovvero definitiva tutti gli effetti. Changelog Corretto un errore di ...

Da EasyJet Una nuova manifestazione di interesse per Alitalia : EasyJet ha presentato "una manifestazione di interesse rivista per un'Alitalia ristrutturata, insieme a una cordata, e coerente con l'attuale strategia di EasyJet in Italia". Lo annuncia la compagnia in una nota in cui si sottolinea che, "considerando il tipo di procedimento, il contenuto di questa manifestazione d'interessa resta riservato". EasyJet precisa, inoltre, che "in questa fase non c'è la certezza che una transazione ...

Grande Fratello - Cristiano Malgioglio rinuncia a tutto per Barbara d'Urso : «Lo voleva Amadeus per Una nuova trasmissione» : ROMA - A breve su Mediaset, terminata l'Isola dei Famosi, programma seguito da Leggo.it , inizierà la nuova edizione del Grande Fratello . Le anticipazioni sul reality più famoso della tv non sono ...

Christo - la nuova opera è Una mastaba galleggiante : Il prossimo 20 giugno alle Serpentine Galleries di Londra sarà inaugurata una mostra dedicata all’arte di Christo e della moglie Jeanne-Claude, con sculture, disegni, modelli e foto che andranno a ripercorrere la roboante carriera della coppia. E così l’eclettico artista bulgaro naturalizzato statunitense, conosciuto in Italia per la recente installazione “The Floating Piers”, la passerella fluttuante sul lago ...

Chiara Ferragni e Fedez/ Presto in Italia? Una nuova casa attende Leone : Chiara Ferragni e Fedez si godono le ultime settimane a Los Angeles in attesa di tornare in Italia: il rientro con Leone dovrebbe avvenire per metà maggio.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:45:00 GMT)

Il director di NieR : Automata starebbe pensando a Una nuova IP e lavorerebbe volentieri a King's Knight : È passato più di un anno dall'uscita di NieR: Automata e, dopo il lancio del gioco mobile SINoALICE, non sappiamo davvero in che cosa sia impegnato Yoko Taro.Considerando il fatto che molti lo conoscono per NieR e Drakengard, tanti si chiederanno se abbia pensato a nuove IP. A tal proposito è interessante quanto riportato da Dualshockers, che ha esattamente chiesto questo al director in occasione del PAX East.Lo sviluppatore ha affermato che, ...

Quake Champions : annunciato un nuovo campione - Una nuova mappa e il programma eSport 2018 : Questo fine settimana, durante il Bethesda Gameplay Day al PAX East, il team responsabile di Quake Champions ha fornito nuovi dettagli sull'aggiornamento di aprile, incluso il ritorno di Strogg, uno tra i combattenti più famosi di Quake, una nuova mappa di Cthala e il calendario degli eventi eSport di Quake del 2018. Nuovi contenuti in arrivo ad aprileAlla fine di aprile, l'aggiornamento di Quake Champions introdurrà nuovi contenuti insieme a ...

Torna nell’arena dopo un lungo stop per Una incornata - matador colpito e nuovamente ferito : Il matador spagnolo Roman Collado colpito dal toro nel giorno del suo rientro nell'arena: ferito gravemente a una gamba.Continua a leggere

'E' necessaria Una nuova programmazione delle politiche attive per il lavoro' : NAPOLI " "E' necessario definire una nuova ed efficace programmazione delle politiche attive per il lavoro, attraverso uno strumento nuovo, con risorse finanziarie che hanno unicamente la finalità di ...

Uomini e Donne - Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo : "NessUna crisi. Siamo alla ricerca di Una casa nuova" : Prosegue a gonfie vele il matrimonio tra Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia, gli amatissimi protagonisti di Uomini e Donne di qualche tempo fa. L'assenza della coppia dai social network ha fatto preoccupare i fan, convinti, da più parti, che la coppia stesse attraverso un periodo di crisi, vissuta rigorosamente lontana dal clamore mediatico.prosegui la letturaUomini e Donne, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo: "Nessuna crisi. Siamo alla ...

Migranti - la testimonianza di Moussa : dagli studi in legge alle carceri libiche. Oggi il sogno di Una nuova vita da meccanico : Presentato Oggi a Roma il Rapporto 2018 del Centro Astalli, fotografia delle condizioni di richiedenti asilo e rifugiati che durante il 2017 si sono rivolti alla sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. Ad aprire la conferenza – cui hanno partecipato padre Fabio Baggio, sottosegretario di Papa Francesco per la sezione Migranti e rifugiati della Santa Sede, Monica Maggioni, Marco Damilano, padre Camillo Ripamonti – la ...

Una Vita - anticipazioni spagnole : Una nuova conoscenza – Tirso : Un nuovo piccolo amico verrà ad allietare Teresa e Fernando, in momenti in cui entrambi stanno affrontando grandi difficoltà. Le anticipazioni Una Vita sulle puntate spagnole mostrano l’arrivo di Tirso, che farà parte della Vita della coppia. In Italia assisteremo agli episodi in questione durante la prossima estate, nel frattempo cerchiamo di chiarire ciò che succederà ad Acacias 38. anticipazioni spagnole Una Vita: un piccolo amico per ...