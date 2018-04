Una blockchain per i cittadini : nasce l’alleanza tra gli Stati europei : Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired) Ventidue paesi dell’Unione europea hanno stretto un’alleanza per la blockchain. Bruxelles si prepara al lancio di applicazioni della tecnologia alla base del bitcoin per il comparto pubblico e per i privati. Il paternariato consentirà ai governi di scambiarsi esperienze, competenze tecniche e soluzioni normative. L’obiettivo è ...

Cibo sicuro e tracciabile : Una blockchain sostituirà le etichette : Le aziende dell'industria alimentare stanno sviluppando tecnologie a base di blockchain per raccogliere informazioni sul Cibo e garantire la qualità

Cibo sicuro e tracciabile : Una blockchain sostituirà le etichette : Supermercato La popolarità della blockchain è principalmente legata al successo del bitcoin nel settore finanziario. Ma le potenzialità della sua tecnologia di base si stanno facendo strada in tutti gli aspetti dell’industria e del commercio, compresa l’industria del Cibo. Secondo un rapporto del 2016 di Grand View Research, società di studi californiana, il mercato mondiale della tecnologia ledger distribuita raggiungerà 7,74 ...

Sequenziate il vostro genoma e mettetelo in Una blockchain : Farsi sequenziare il genoma, per poi venderlo alle case farmaceutiche. È questa, in buona sostanza, l’idea di una nuova società, la Nebula Genomics, fondata Dennis Grishin, Kamal Obbad e George Church, tutti genetisti di Harvard. Più precisamente, la loro società mira a sequenziare il genoma di una persona (per poco meno di mille dollari), la quale riceverà inizialmente le informazioni sui dati genetici, custoditi in una blockchain, per ...

Sequenziate il vostro genoma e mettetelo in Una blockchain : Farsi sequenziare il genoma, per poi venderlo alle case farmaceutiche. È questa, in buona sostanza, l’idea di una nuova società, la Nebula Genomics, fondata Dennis Grishin, Kamal Obbad e George Church, tutti genetisti di Harvard. Più precisamente, la loro società mira a sequenziare il genoma di una persona (per poco meno di mille dollari), la quale riceverà inizialmente le informazioni sui dati genetici, custoditi in una blockchain, per ...

Sequenziate il vostro genoma e mettetelo in Una blockchain : Farsi sequenziare il genoma, per poi venderlo alle case farmaceutiche. È questa, in buona sostanza, l’idea di una nuova società, la Nebula Genomics, fondata Dennis Grishin, Kamal Obbad e George Church, tutti genetisti di Harvard. Più precisamente, la loro società mira a sequenziare il genoma di una persona (per poco meno di mille dollari), la quale riceverà inizialmente le informazioni sui dati genetici, custoditi in una blockchain, per ...