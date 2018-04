Un progetto per l’ambiente | nuove tecnologie per migliorare il riciclo della plastica dei

AUSER : A LAGONEGRO PRESENTAZIONE DI UN progetto per GLI ANZIANI : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca A SAN SEVERINO LUCANO IL CAMPIONE OMAR DI FELICE 2 giorni ago ASCOLTA RADIO SENISE ...

Camerino : un progetto LNDC per cani anziani e disabili : “Il Rifugio del Cane di Colle Altino, gestito dalla Sezione LNDC di Camerino e Matelica, ospita attualmente oltre 200 cani. Molti di questi, una quarantina, sono ormai anziani e davvero difficili da dare in adozione per via dell’età e dei loro problemi di salute. C’è Cross, di 12 anni, che non cammina bene a causa di problemi neurologici; Ciro, 11 anni, con gravi problemi di artrosi; Cucciolo, che a dispetto del nome ha 13 anni ed è, ...

Un patto per la Fascia Olivata Assisi-Spoleto : istituzioni - associazioni e stakeholders insieme per sostenere il progetto e le candidature ... : Vederli deperire perché non c'è economia, per noi, è inaccettabile". Sisti, dal canto suo, ha ripercorso le tappe burocratiche e amministrative che negli anni hanno portato alla nascita di progetti ...

Facebook aveva un progetto per condividere i dati sulla salute degli utenti con alcuni ricercatori : Facebook ha ammesso di aver discusso a lungo con alcune grosse istituzioni mediche per dar loro la possibilità di analizzare e confrontare i dati degli utenti con quelli dei pazienti di ospedali e strutture sanitarie per un progetto di ricerca. Dopo la rivelazione della Cnbc, la società di Mark Zuckerberg ha ammesso nel pomeriggio di giovedì che la notizia è vera, ma il progetto sarebbe stato messo da parte lo ...

Fassone : “con Gattuso apriamo un progetto di lungo periodo” : “Con Rino possiamo fare veramente un progetto importante sul lungo periodo, ci abbiamo messo tanto a rinnovare per colpa mia perché ero sempre via. Ma Rino è assolutamente voluto da tutti noi”. Sono le parole dell’amministratore delegato del Milan Marco Fassone dopo il rinnovo fino al 30 giugno 2021 dell’allenatore Rino Gattuso. “È una delle scelte più sentite che abbiamo fatto da quando siamo qui -aggiunge ...

Google - i dipendenti contro il progetto per il Pentagono : "Non siamo il diavolo" : Migliaia di lavoratori hanno sottoscritto una lettera alla controllata di Alphabet contestando il coinvolgimento in un progetto della difesa Usa, denominato...

Municipio I. Presentato progetto per piazza pubblica a via Puglie : Municipio I. Presentato il progetto per una piazza pubblica a via Puglie Presentato questa mattina nell’aula magna dell’istituto Comprensivo Regina Elena in Via Puglie,4 il progetto per la realizzazione di uno spazio pubblico tra le scuole Regina Elena e Buonarroti. Il progetto è il primo risultato di una partnership tra il Primo Municipio e il Master PARES (Progettazione Architettonica per il Recupero dell’Edilizia storica e degli Spazi ...

Google - dipendenti protestano per progetto con Pentagono : Roma, 5 apr. , askanews, - Più di 3mila dipendenti di Google hanno firmato una lettera per protestare contro il coinvolgimento della società nel progetto Maven, il programma del Dipartimento della ...

Parte ad Olbia Chent'Annos in Salude - il progetto per i sardi : Insieme alle altre componenti cui la scienza attribuisce il merito del benessere e della longevità, è infatti ormai indiscutibile come lo svolgimento di attività fisica sia un fattore determinante ...

Energia - progetto ProCold per frigo e congelatori più efficienti : Roma, 5 apr. , askanews, Gli apparecchi per la refrigerazione professionale e commerciale possono diventare più efficienti e sostenibili, consentendo risparmi importanti e un minore impatto ambientale.

Fusione nucleare - Lazio ospiterà macchina sperimentale Dtt/ Frascati si aggiudica il progetto da 500 milioni : Fusione nucleare, Lazio ospiterà macchina sperimentale Dtt. Frascati si aggiudica il progetto da 500 milioni, prevista una ricaduta di 2 miliardi l'anno sul territorio. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 19:59:00 GMT)

La Nasa ha svelato il progetto di un Jet supersonico silenzioso : Washington , askanews, - Velocissimo e silenzioso. La Nasa ha svelato il progetto per la realizzazione di un jet supersonico senza il boom che caratterizza il superamento del così detto "muro del ...