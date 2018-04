Un patto per continuare a far crescere l' Italia della cultura

Mercati : focus su testimonianza Zuckerberg per impatto titoli tech e su verbali Fed - analisti - : Settimana sotto i riflettori per gli Stati Uniti, con i numerosi appuntamenti da seguire. A cominciare da domani con la testimonianza di Mark Zuckerberg, numero uno di Facebook, dopo lo scandalo ...

Zucchero : assessore veneto - patto europeo ed etichette tricolori per tutelare Made in Italy (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Lo stabilimento di Pontelongo, fondato nel 1910, rappresenta oggi il primo zuccherificio nazionale per storia, il secondo dopo Minerbio (Bologna) per numero addetti e volume di produzione con circa 140.000 tonnellate di Zucchero prodotte ogni anno. Vi afferiscono circa 2

Zucchero : assessore veneto - patto europeo ed etichette tricolori per tutelare Made in Italy : Venezia, 9 apr. (AdnKronos) - Un ‘patto’ in difesa dello Zucchero italiano, messo sotto scacco dalla liberalizzazione del mercato e dall’ormai prossima conclusione del ciclo dei finanziamenti comunitari: è quanto chiedono le organizzazioni dei produttori, in prima fila la Coprob, la cooperativa dei

Zucchero : assessore veneto - patto europeo ed etichette tricolori per tutelare Made in Italy (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Dal canto suo, la Regione veneto – ha ricordato l’assessore – ha già impegnato parte dei fondi del proprio Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per sostenere la bieticoltura: da quest’anno, infatti è attivo un bando che finanzia sino a 200 euro a ettaro le superfici co

Ivrea - Nino Di Matteo : “patto Berlusconi-mafia per 18 anni”. Standing-ovation di Di Maio e Bonafede. Poi il piano giustizia : L’applauso quando Nino Di Matteo parla della “compenetrazione tra mafia e potere” in Italia, a Ivrea, davanti alla platea dei 5 stelle, fa più rumore del solito. “Cito le sentenze, è stato stipulato un patto con Cosa nostra, intermediato da Marcello dell’Utri, che è stato mantenuto dal 1974 fino al 1992 dall’allora imprenditore Silvio Berlusconi”. In prima fila batte le mani il Capo politico M5s Luigi Di Maio, al suo fianco Alfonso ...

L'esperto ha valutato l'impatto delle sanzioni USA sull'economia russa - : "Penso che le sanzioni avranno un impatto significativo sull'economia russa, soprattutto a causa delle sanzioni contro Oleg Deripaska, Viktor Vekselberg e Suleiman Kerimov. Sono "i grandi tre", tutti ...

L’impatto della pirateria in Spagna : per il calcio mancati ricavi per 285 milioni : Continua a calare l'impatto della pirateria in Spagna: l’accesso ai contenuti piratati è calato del 6%, mentre è sceso del 3,8% per il calcio. L'articolo L’impatto della pirateria in Spagna: per il calcio mancati ricavi per 285 milioni è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Un patto per la Fascia Olivata Assisi-Spoleto : istituzioni - associazioni e stakeholders insieme per sostenere il progetto e le candidature ... : Vederli deperire perché non c'è economia, per noi, è inaccettabile". Sisti, dal canto suo, ha ripercorso le tappe burocratiche e amministrative che negli anni hanno portato alla nascita di progetti ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Genoa compatto. Ci davano per morti...» : GENOVA - Marco Giampaolo , l'allenatore della Sampdoria , presenta così il derby: ' Fino a cinque giorni fa ci davano per morti, ora come arriviamo? Bisogna distinguere tra calcio e pallone: il calcio ...

Bandi o valutazione d'impatto - non è solo una sfida per il Terzo Settore - 05/04/2018 - : Infatti, aumentando la complessità ed il numero di attori, come sta accadendo in alcune call for proposal europee, la partecipazione ai Bandi sta a poco a poco diventando una scienza esoterica per ...

Consultazioni - Meloni : “Abbiamo chiesto l’incarico per Salvini a patto che il centrodestra resti compatto” : “Abbiamo chiesto l’incarico per Matteo Salvini, crediamo che sia giusto che sia lui a tentare di trovare una maggioranza. Se non ci riuscisse spetterebbe a Salvini trovare una personalità diversa. Ma ora noi siamo leali a quanto abbiamo detto agli Italiani”. Lo ha detto al termine delle Consultazioni al Quirinale la presidente di Fdi Giorgia Meloni. L'articolo Consultazioni, Meloni: “Abbiamo chiesto l’incarico per Salvini ...

Consultazioni - M5s insiste : al Colle per patto governo tedesco : Roma, 4 apr. , askanews, 'Al Capo dello Stato e alle altre forze politiche proporremo un contratto di governo serio: scritto nero su bianco alla tedesca. E, ovviamente, con Luigi Di Maio premier'. Lo ...

Il patto Di Maio-Salvini per il governo di 'tanti' : Sono veloci, giovani. Hanno molta dimestichezza con i social che inondano di messaggi ora rassicuranti ora arrabbiati. Soprattutto si parlano di continuo via whatsapp senza doversi incontrare o dover ...

SCENARIO/ patto Renzi-Mattarella per salvare il Pd - rinunciando a Di Maio - : Un abbraccio con M5s? Per il Pd sarebbe mortale. Ha ragione Renzi a voler stare all'opposizione, dice Peppino Caldarola: ma non basterà.