Un nuovo trailer per Street Fighter 30th Anniversary Collection

Solo : A Star Wars Story - ecco il nuovo trailer : Se il primo trailer di Solo: A Star Wars Story, diffuso lo scorso febbraio, ci aveva introdotto alle atmosfere della pellicola diretta da Ron Howard, il secondo video di anticipazione è stato appena rilasciato per accontentare quei fan che volevano più scene d’azione. Nel nuovo trailer si vede infatti come un giovanissimo Han Solo (Alden Ehrenreich) entri nella banda di fuorilegge capitanati da Tobias Beckett (Woody Harrelson). Le ...

Il trailer del nuovo film su Farhenheit 451 : Non è la prima volta che il classico romanzo fantascientifico di Ray Bradbury Fahrenheit 451 riceve un adattamento cinematografico: uscito nel 1953, infatti, nel 1966 divenne una pellicola diretta niente meno che da François Truffaut. Ora la stessa storia diverrà un film Hbo diretto da Ramin Bahrani, già regista di A qualsiasi prezzo e 99 Homes. La produzione sarà un’attualizzazione della storia raccontata da Bradbury e sarà disponibile ...

Il nuovo trailer di Call of Duty : WWII è dedicato alla mappa Egypt contenuta nel DLC "The War Machine" : Se siete tra coloro che vogliono dare uno sguardo più approfondito alla nuova mappa Egypt di Call Of Duty: WWII, abbiamo buone notizie per voi. Infatti, Sledgehammer Games ha condiviso un nuovo video dedicato alla mappa in arrivo con il DLC "The War Machine".Come riporta Dualshockers, il trailer offre ai giocatori suggerimenti e trucchi su come muoversi nella mappa desertica, inclusi alcuni bei punti parkour, che renderanno felici i fan della ...

ONRUSH : il nuovo trailer mette in luce il frenetico ritmo di gameplay : Codemasters & Koch Media hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay di ONRUSH, il nuovo titolo racing action arcade che arriverà su PlayStation 4 ed Xbox One il 5 giugno 2018. Il video mette in luce il ritmo di gameplay incessante e frenetico che travolgerà i giocatori in ogni singolo round. In ONRUSH, i concorrenti dovranno gareggiare duramente e distruggere ancora più selvaggiamente gli avversari. A differenza di altri titoli racing ...

Il nuovo story trailer di Vampyr ci trasporta nell'oscuro mondo dei vampiri : Vampyr, il nuovo Action-RPG sviluppato da DONTNOD Entertainment, uscirà il 5 giugno per PlayStation 4, Xbox One e PC. Oggi viene rivelato un nuovo story trailer che mostra alcuni momenti salienti della narrazione del gioco, accompagnato da un angosciante cover di "(Don't Fear) the Reaper". Ecco il comunicato:Di ritorno dal fronte, il Dottor Jonathan Reid si risveglia in una Londra devastata dalla guerra e dalla pestilenza scoprendo un mondo di ...

Il nuovo esplosivo trailer di The 100 5 svela il viaggio di Clarke prima dell’Eden (video) : Il network The CW ha rilasciato un nuovo esplosivo trailer di The 100 5. Le immagini mostrano il viaggio di Clarke prima della scoperta dell'Eden, ovvero l'unico pezzo di Terra abitale dopo l'apocalisse che ha travolto il pianeta. Stavolta, l'annunciata guerra sarà basata sulla sopravvivenza, come svelato sulla locandina ufficiale della quinta stagione. Il nuovo capitolo sarà ambientato sei anni dopo la seconda onda nucleare che ha quasi ...

The House with a Clock in its walls - il trailer del nuovo film di Eli Roth : Dopo essere tornato sul grande schermo con un film (Death Wish) estraneo al genere horror che lo ha reso famoso, il giovane cineasta americano Eli Roth sembra voler proseguire il suo percorso di sperimentazione. La Universal Pictures e la Amblin Entertainment hanno pubblicato da poco il primo trailer del suo nuovo The House with a Clock […] L'articolo The House with a Clock in its walls, il trailer del nuovo film di Eli Roth proviene da ...

Call of Duty : WW2 - ecco il trailer del nuovo DLC "The War Machine" : Quest'oggi gli sviluppatori di Call of Duty: WWII, Sledgehammer Games, hanno pubblicato il primo trailer di The War Machine, il nuovo DLC atteso per il celebre sparatutto.Come riferisce Dualshockers, nel trailer possiamo vedere come il gameplay si assesta su ciascuna mappa del nuovo DLC, il tutto con una colonna sonora incalzate nel sottofondo. Nel nuovo contenuto scaricabile i giocatori potranno prendere il controllo degli aerei da ...

Rampage – Furia Animale - la natura si ribella nel nuovo TRAILER : Indietro 3 aprile 2018 2018-04-03T17:43:53+00:00 ROMA – La star internazionale Dwayne Johnson è protagonista del film d’azione e avventura “Rampage – Furia Animale”. La pellicola, diretta da Brad Peyton (‘Frontiers’, San Andreas), arriverà nelle sale italiane il 12 aprile. Al centro della storia, il primatologo Davis Okoye e il suo legame con George, un gorilla silverback […]

ClusterPuck 99 riceve un nuovo trailer di lancio : ClusterPuck 99 entrerà nella libreria videoludica disponibile per Nintendo Switch a partire da questa settimana, riporta Nintendoeverything.Il gioco infatti entra nell'eShop di Switch, e per festeggiare è stato pubblicato un nuovo trailer di lancio del gioco, che possiamo vedere di seguito.Il gioco, per chi non lo conoscesse, offre diversi giochi competitivi ispirati a sport e atletica, nei quali un massimo di 8 giocatori potranno fronteggiarsi ...

Come nasce Atreus in God of War - il nuovo trailer racconta il suo sviluppo : Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer per God of War, il nuovo e atteso action adventure di Santa Monica Studio in arrivo nel mese di aprile in esclusiva PlayStation 4. Il video è dedicato al processo che ha portato alla creazione di Atreus, il giovane figlio di Kratos che accompagnerà il protagonista nel corso della sua nuova avventura ambientata nella mitologia norrena. Come nasce, quindi, il misterioso ragazzo al ...

Loro 1 : nuovo trailer del film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo : Dopo un primo breve teaser trailer rilasciato un paio di settimane fa, Universal Pictures ha reso disponibile un secondo trailer di Loro 1, il nuovo film di di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi che uscirà nelle sale italiane martedì 24 aprile.Il numero "1" del nuovo trailer, che è accompagnato dalle note del classico Malafemmena di Totò, preannuncia un progetto diviso in due parti con il secondo film Loro 2 annunciato in uscita per il ...

Ufficiale il nuovo trailer di Zerovskij di Renato Zero - ancora al cinema dal 3 aprile : Il nuovo trailer di Zerovskij di Renato Zero è finalmente Ufficiale. Dopo il grande successo delle prime date, lo spettacolo per i 50 anni di carriera è pronto a tornare sul grande schermo con altri due giorni di programmazione, al via dal 3 aprile. In continuo aggiornamento le sale nelle quali si attende la proiezione del film, elencate nel sito Ufficiale dedicato all'evento nei cinema. Le nuove date sono arrivate dopo i primi incassi da ...