Un look alla Coachella

Nostalgia di «Dawson’s Creek» : un look alla Joey Potter o alla Jennifer Lindley? : I ragazzi di Capeside sono di nuovo insieme. A vent’anni dalla messa in onda del primo episodio di Dawson’s Creek, serie tv cult anni Novanta che ha segnato un’intera generazione, gli attori protagonisti – nel frattempo diventatai star – sono protagonisti di una storica reunion e posano per un servizio fotografico del magazine americano Entertainment Weekly. All’appello non manca nessuno: James Van Der Beek ...

Isola dei Famosi : Marcuzzi presa di mira dalla Gialappa’s per il look : Alessia Marcuzzi criticata per il look dalla Gialappa’s a L’Isola 13 In questa decima puntata dell’Isola dei Famosi, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha sfoggiato un look decisamente particolare. Difatti la donna si è presentata stasera al grande pubblico di Canale 5 con un’enorme cravatta e camicia e pantaloni color beige. Un look, che non è stato apprezzato dal popolo del web. E anche la Gialappa’s, giusto pochi ...

Unghie a ballerina - le conosci? In rete già spopolano. Allarme tendenza : con la nuova stagione anche le mani si rifanno il look. Solo il nome ci piace da matti - per non parlare dei colori di smalto che vanno di più : top : nuova stagione, nuove tendenze. Oggi, allora, Unghie. Non Solo capelli, abiti e accessori vari, anche le mani, che moda a parte andrebbero tenute curate a prescindere, si ‘vestono’ a nuovo con l’arrivo della primavera e dell’estate. E sissignore: ricambia tutto (o quasi). Partiamo dalla forma: le coffin nails si rifanno il look. Dimenticate i trend lanciati da Rhianna e Kylie Jenner, le Unghie non sono più lunghe, ...

David di Donatello 2018 - i look delle star alla cerimonia : Ieri sera nella Città Eterna si è tenuta la 63esima edizione dei David di Donatello, cerimonia cinematografica definita anche come «gli Oscar italiani». A darci un assaggio delle prime mise per l’occasione, ci hanno pensato le star nominate alla premiazione, in visita come di consueto dal Presidente della Repubblica. Eleganza e colore per una prima giornata primaverile, decisamente in contrasto con i look portati dalle celebrity sul red ...

Microsoft Outlook per Android si aggiorna alla 2.2.118 : ecco le novità : Microsoft Outlook per Android si aggiorna alla versione 2.2.118 già scaricabile-aggiornabile tramite il Google Play Store: ecco le principali novità.Da poche ore vi segnaliamo che Microsoft ha rilasciato un recente aggiornamento software per il suo client email Outlook destinato agli smartphone con sistema operativo Android.Microsoft Outlook per Android arriva la versione 2.2.118: ecco le novitàOutlook è stato infatti aggiornato alla versione ...

Un look alla Grinch - cinicamente verde : Con l’avanzare a grandi passi della primavera e delle belle giornate, anche il guardaroba si fa più vivace e colorato, dalle tonalità arcobaleno abbinate audacemente ai look monocromatici, impossibili da non notare. Ogni colore sembra sprizzare allegria… o quasi. C’è un verde chiaro, luminoso e acido, infatti, capace di attirare su di sé tutte le attenzioni, che richiama alla mente un celebre – e per niente gioioso ...

Ginnifer Goodwin cambia look e trova lavoro : l’attrice di Once Upon a Time torna alla ABC : Nei giorni scorsi Ginnifer Goodwin è finta sotto la lente per via di un suo cambio look davvero sorprendente. La bella Biancaneve di Once Upon a Time aveva detto addio al suo taglio corto esibendo una sorta di caschetto, sfoggiando grandi occhiali da vista e un lungo cappotto. Alcuni avevano già gridato ad una nuova gravidanza ma adesso il mistero potrebbe essere svelato, o almeno si spera. Ginnifer Goodwin torna alla ABC ma non per un altro ...

Lo stadio rinnova il «look» e apre anche alla palla ovale : Sport in sicurezza a San Gallo di Botticino. A circa trent'anni dalla sua costruzione, l'impianto «Gianmario Agnelli» della frazione di Botticino è stato al centro di un radicale restyling. Le tribune,...

Da Brignole alla Piazzetta - Portofino si rifà il look con le pietre di Genova | : Erano state rimosse da piazza Acquaverde, il sindaco della cittadina ha chiesto e ottenuto di poterle riutilizzare

Danone - utili in aumento grazie alla divisione acqua. Outlook positivo : Teleborsa, - Balza in avanti Danone , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,36%. Driver principale del rialzo sono i conti d'esercizio 2017 che hanno evidenziato un ...

Sanremo - dalla Hunziker a Nina Zilli tutti i look delle prime serate : Scollature vertiginose, vestiti firmatissimi e look da urlo vari. Sanremo è anche moda: ogni sera è attesa spasmodica per i cambi d'abito della co-conduttrice Michelle Hunziker e delle - poche - donne ...

Sanremo 2018 - il look di Michelle Hunziker alla conferenza di apertura del Festival : Basta con la tutona bianca da imbianchina sfoggiata negli spot promozionali del Festival di Sanremo. Basta anche con i maglioni e i jeans indossati in sala prove con Claudio Baglioni: ora Michelle Hunziker è ufficialmente la...