Blastingnews

: Un elfo umano approda in tv, nello studio domenicale è subito effetto shock: - GuidaTV88 : Un elfo umano approda in tv, nello studio domenicale è subito effetto shock: - eleonora1973sin : L'elfo umano - snagherone2 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 10 aprile 2018) A confronto, gli amati 'ritocchini' che stravolgono l'aspetto dei comuni mortali sono un'inezia, il Ken e la Barbie umani che sono arrivati persino a farsi levare le costole per avere la vita sottile o la donna con il seno più grande del mondo, sono dei principianti. La galleria dei 'fenomeni' mostruosi, per qualcuno da baraccone, proposta nel contenitore televisivo del dì di festa '#Domenica Live' di Barbara D'Urso si arricchisce di un personaggio ineguagliabile. Orecchie a punta, enormi occhi turchini, pelle diafana: con quest'aspetto #Luis Padron, un ragazzo argentino di 26 anni, ha sbalordito lotelevisivo per le sembianze da #. Luis non accettava di avere un aspetto anonimo da comune mortale. Allora si è sottoposto a 40 interventi per diventare una creatura fantastica. E se ne vanta. Da bullizzato a folletto Il naso l'ha rifatto due volte, si è concesso ...