Un duetto tra Katy Perry e Lady Gaga è possibile? “La amo molto | vorrei cantare con lei”

Emma a Radio Italia tra Essere qui - la conduzione di Sanremo e il duetto dei sogni - video - : ... la rinascita tra l'insicurezza e l'eterno amore per la musica: "È la mia missione di vita' Emma a Radio2 in diretta il 9 marzo in streaming e Radio: come seguire il concerto Già conduttrice del ...

Emma a Radio Italia tra Essere qui - la conduzione di Sanremo e il duetto dei sogni (video) : Emma a Radio Italia per raccontare la genesi di Essere qui. L'artista salentina ha raggiunto il Verti Music Place per il concerto che tenuto per pochi fortunati che hanno ottenuto di partecipare all'incontro con la conduzione di Manola Moslehi e Mirko Mengozzi. Raggiunta dai microfoni dell'emittente Radiofonica prima dell'avvio del concerto, Emma ha raccontato della paura e dell'emozione di salire sul palco di Vasco Rossi per l'apertura del ...

Straordinario duetto di Renato Zero e Fiorello in La sera dei miracoli (audio) : arriva l’omaggio a Lucio Dalla : In attesa di Zerovskij, arriva il duetto di Renato Zero e Fiorello in La sera dei miracoli di Lucio Dalla. L'artista romano è stato ospite della nuova puntata di Il Rosario della sera, alla quale ha partecipato per raccontare le vicende dell'insolito capostazione che debutta al cinema il 19 marzo prossimo. Come di consueto, Rosario Fiorello non ha seguito uno schema preimpostato e ha deciso di mettere alla prova il suo ospite, proponendogli ...

Irama incontra Annalisa ad Amici di Maria De Filippi : la canzone per suo padre e il duetto con Einar in Che ne sai (video) : Irama incontra Annalisa ad Amici di Maria De Filippi e le fa ascoltare una nuova canzone che ha scritto per suo pare. Poi duetta con Einar sulle note di un suo brano inedito, Che ne sai. Ad Amici di Maria De Filippi, Irama è nuovamente in sfida. Dopo la sfida vinta la scorsa settimana, la docente di canto Paola Turci lo ha proposto ancora una volta per la sfida del sabato, una sfida contro se stesso più che contro un nuovo aspirante allievo ...

Strada Facendo con Nek Max Renga a Sanremo 2018 in duetto con Claudio Baglioni : video dalla finale : Nek Max Renga a Sanremo 2018 portano Strada Facendo, brano che hanno inciso e fatto uscire come singolo prima dell'uscita dell'album prevista per il 9 marzo. Il trio ha voluto riproporre questo brano per rappresentare la loro avventura musicale, nata con il singolo Duri da battere che hanno pubblicato nel mese di settembre. Il lungo tour per il nuovo progetto è ancora in corso e sarà arricchito proprio da Strada Facendo, disponibile in ...

Sanremo 2018 - il duetto tra Claudio Baglioni e Gianna Nannini è da standing ovation : standing ovation per Claudio Baglioni e Gianna Nannini dopo il duetto sulle note di 'Amore bello' e un ballo lento, abbracciati. Emozione e commozione negli occhi di entrambi dopo che il cantautore ha ricordato che in comune, oltre a non avere mai partecipato in gara a Sanremo, hanno avuto anche due persone importanti: il regista e light designer Pepi Morgia, morto nel 2011, e il produttore David Zard, scomparso pochi giorni fa. La performance ...

Sanremo quarta serata. Inizio rock con Heidi. Baglioni spezza la bacchetta a Vessicchio. Questa sera il vincitore tra i giovani - il duetto dei Big. Gianna Nannini Fenomenale - DIRETTA : Gianna Nannini PRIMO SUPER OSPITE Fe - no - me - na -le. Ci permettiamo di riprendere il titolo dell'ultima hit di successo per descrivere Gianna Nannini. Lo Stato Sociale con Paolo Rossi e...

Sanremo quarta serata. Inizio rock con Heidi. Questa sera il vincitore tra i giovani - il duetto dei Big e attesa per Piero Pelù e Gianna Nannini - DIRETTA : La quarta serata del Festival di Sanremo inizia con un omaggio alla Hunziker, Baglioni , Favino e Michelle con chiodo di pelle e piglio rock cantano la famosissima ... Heidi. I fan di Baglioni hanno...

Sanremo quarta serata. Questa sera il vincitore tra i giovani - il duetto dei Big e attesa per Piero Pelù e Gianna Nannini - DIRETTA : La quarta serata del Festival di Sanremo sta per cominciare, Questa sera conosceremo il vincitore delle Nuove proposte che si esibiranno secondo quest'ordine: Leonardo Monteiro, Mirkoeilcane,...

RED CANZIAN duetto CON MARCO MASINI/ Ognuno ha il suo racconto : Bigazzi li ha fatti incontrare (Sanremo 2018) : Red CANZIAN e MARCO MASINI canteranno insieme “Ognuno ha il suo racconto” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 10:13:00 GMT)