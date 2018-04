Un campione per amico Riparte la storica iniziativa

Radio1 : radio ufficiale di “un campione per amico” e “campioni di vita” : radio1 sarà la radio ufficiale di due importanti eventi sportivi: ”Un campione per amico” e ”Campioni di vita”. ”Un campione per amico” è una manifestazione sportiva dedicata ai giovanissimi delle scuole primarie e secondarie di I° grado, nelle discipline tennis, ginnastica, pallavolo e calcio, che partirà mercoledì 11 aprile da Salerno e si concluderà a Mantova il 30 maggio e che vedrà protagonisti: Adriano ...

Boxe - Emanuele Blandamura : “Voglio diventare campione del Mondo per l’Italia - posso battere Murata!” : Emanuele Blandamura si avvicina a grandi passi al match della vita, l’incontro atteso per 20 anni e che si materializzerà domenica 15 aprile. Il 38enne friulano salirà sul ring della Yokohama Arena per sfidare Ryota Murata nel match valido per il Mondiale WBA dei pesi mesi: il pugile italiano punta a conquistare la cintura di fronte a 17000 spettatori che sosterranno il giapponese, alla prima difesa del titolo. Lele, partito alla volta del ...

Da domani torna 'un campione per amico' : ... AdrianoPanatta, Andrea Lucchetta, Francesco Graziani e Jury Chechi, perdue mesi in giro per l'Italia con l'obiettivo di trasmettere ivalori positivi dello sport e le iniziative sociali correlate:...

Dramma alla Parigi-Roubaix : arresto cardiaco per il campione belga Goolaerts : Michael Goolaerts trasportato d'urgenza in ospedale dopo un arresto cardiaco accusato durante la classica del ciclismo internazionale Paris - Roubaix.

Bayern campione di Germania per la 28.ma volta - : Per la cronaca oggi gol del vantaggio dell'Augsburg arrivato grazie ad una autorete di Sule. Rimonta completata in pochi minuti del Bayern che prima ha pareggiato con Tolisso e poi ha raddoppiato con ...

Bundesliga : il Bayern vince ed è campione di Germania per la 28ª volta : Poker all'Augsburg e la squadra di Heynckes conquista il Meisterschale con cinque giornate di anticipo: sesto titolo consecutivo

Bundesliga - il Bayern è campione di Germania : 28esimo titolo per i bavaresi. Augsburg battuto 4-1 : Augsburg-Bayern MONACO 1-3 18' aut. Sule , A, , 32' Tolisso , B, , 38' James Rodriguez , B, , 62' Robben , B, STATISTICHE & CURIOSITA' Nella ventinovesima giornata di campionato, l'Augsburg ospita ...

Giro delle Fiandre 2018 - Vincenzo Nibali corre da protagonista : l’attacco da campione e un futuro sui muri. Si può tornare per vincere! : Esame superato. Vincenzo Nibali può ritenersi soddisfatto per come ha corso il primo Giro delle Fiandre della sua carriera: lo Squalo ha debuttato oggi sui muri del Belgio, nel tempio del ciclismo è riuscito a essere protagonista e a destare un’ottima impressione. Non è facile interpretare al meglio la Ronde quando non si hanno precedenti, non è semplice leggere al meglio le dinamiche di una gara estremamente particolare e complicata, non ...

Nuoto - l'ex campionessa olimpica Völker vende medaglie per saldare i debiti : l'ex nuotatrice tedesca Sandra Völker ha messo all'asta le tre medaglie olimpiche che ha vinto alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 per saldare i suoi debiti. 'Certo che sono felice e sollevata. E ...

Frizzi : il super campione dell'Eredità di 19 anni - ecco il suo addio commosso Video : La trasmissione L'Eredita', in onda su Rai 1, condotta fino a qualche giorno fa da Fabrizio #Frizzi ha visto partecipare un ragazzo di 19 anni che è stato campione per 13 puntate consecutive. In totale ha vinto circa 47mila Euro, stabilendo il record di permanenza in trasmissione. L'ultima puntata in cui il ragazzo era presenta, quella dove è stato battuto da un'altra partecipante, Frizzi e il giovane si sono abbracciati regalando ai ...

Juventus - mercato in uscita : arriva la super offerta per un campione Video : La #Juventus pare abbia ricevuto un'offerta importante per un suo campione, un calciatore che nei primi tempi di permanenza bianconera aveva ricevuto una serie di critiche, talvolta anche taglienti e forse esagerate, sia per ciò che concerne i contenuti che il numero delle stesse. Adesso la dirigenza dovra' valutare l'offerta, analizzando tutti i lati sia quelli positivi che quelli che potrebbero comunque danneggiare la squadra. Il Paris Saint ...

