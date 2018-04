Un alimento se consumato tutti i giorni previene ictus e infarto

Blastingnews

(Di martedì 10 aprile 2018) La dieta mediterranea, diffusasi nel bacino del Mediterraneo dagli anni '50 in poi, è stata riconosciuta dall'UNESCO come bene protetto e poi inserito nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell'umanità nel 2010. Alla base di questa decisione c'è ovviamente un motivo salutare, ovvero l'utilizzo di molte varietà di prodotti della terra e del mare per produrre i piatti tradizionali. L'importanza dell'aglio Tra i prodotti utilizzati ce n'è uno in particolare, che secondo una recente ricerca condotta dall'istituto scientifico di Los Angeles (Biomedical Research Institute) risulterebbe molto utile al contrasto di malattie. Si tratta dell'aglio, giudicato una croce e una delizia allo stesso tempo: masticare aglio, soprattutto crudo, può comportare l'alitosi (alito cattivo) ma dall'altro lato, senza dubbio, è un toccasana per il nostro organismo. Le proprietà benefiche dell'aglio sono ...