Ucciso con un’autobomba | la mamma di Matteo | “Noi non abbiamo paura”

Bimbo autistico di 5 anni scompare nel nulla - poi il papà confessa : “L’ho Ucciso io” : Joseph Ray Daniels, 28 anni, aveva denunciato nei giorni scorsi la scomparsa del figlio Joe, 5 anni e autistico. Dopo le ricerche delle forze dell'ordine e di centinaia di cittadini volontari, ha confessato: "L'ho ucciso io e ne ho nascosto il corpo".Continua a leggere

Germania - furgone sulla folla a Münster : “3 morti e 30 feriti - forse terrorismo”. Autista si è Ucciso con un colpo di pistola : Un furgone è piombato sulla folla a Münster in Germania: ci sarebbero almeno tre morti e trenta feriti, secondo quanto riferisce la Bild. Il quotidiano tedesco e lo Spiegel online confermano che è in corso una grossa operazione della polizia con parte della città vecchia blindata. Le autorità attualmente presumono che si tratti di un attacco terroristico, così hanno riferito ai media. La polizia ha confermato che l’autore del gesto si ...

Capaci - lo striscione contro Berlusconi dove fu Ucciso Falcone : “Ha finanziato la mafia. Non può essere al Quirinale” : “Presidente chi ha finanziato la mafia non può essere gradito al Quirinale“. Con questo striscione appeso al ponte sull’autostrada Palermo – Trapani, all’altezza di Capaci – dove 26 anni fa Cosa nostra uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta – l’associazione Scorta Civica, nata per testimoniare solidarietà al pm Nino Di Matteo, ha protestato contro la presenza al Quirinale di Silvio ...

Gaza : media - secondo palestinese Ucciso - 150 i feriti

Gaza : un palestinese Ucciso e 81 feriti al confine

Torino - spara a salve contro i carabinieri e scappa : "Volevo essere Ucciso da loro " : Inseguimento nella notte sull'autostrada Torino -Milano tra le forze dell'ordine e un idrauico di origine bielorussa che soffriva di depressione

Enna - bimbo di due anni schiacciato e Ucciso da un furgone : il conducente non l'ha visto : Un bambino di due anni e mezzo, Salvatore Termine, è morto dopo essere stato travolto da un furgoncino di un ambulante nel centro storico di Pietraperzia , Enna, . Il piccolo è sfuggito al controllo ...

Sfugge al controllo dei familiari - il piccolo Salvatore investito e Ucciso a 2 anni : Il piccolo sarebbe sfuggito per un attimo al controllo della nonna e dello zio ed è stato investito in pieno dal furgone di un venditore ambulante.Continua a leggere

Gaza : palestinese Ucciso su confine : ANSAmed, - Gaza, 5 APR - Un palestinese e' stato ucciso stamane, presumibilmente dal fuoco di militari israeliani, mentre era in prossimità del confine ad est di Gaza City. Lo ha reso noto il ...

L’attore indiano Salman Khan è stato condannato a 5 anni di carcere per aver Ucciso due antilopi cervicapra : Il 52enne attore indiano Salman Khan – uno dei più famosi del cinema di Bollywood – è stato condannato a 5 anni di carcere per aver ucciso due antilopi cervicapra nel 1998. La sentenza è arrivata al termine dell quarto The post L’attore indiano Salman Khan è stato condannato a 5 anni di carcere per aver ucciso due antilopi cervicapra appeared first on Il Post.

CARAVAGGIO - DELITTO PASSIONALE ALLA SALA SLOT/ Bergamo : killer confessa - ha Ucciso fratello e compagna : Bergamo, rapina con due morti in una SALA SLOT di CARAVAGGIO: ultime notizie. Ipotesi DELITTO PASSIONALE, un uomo e una donna uccisi: preso il killer che ha confessato nella notte(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 10:30:00 GMT)

BRESCIA - COSIMO BALSAMO SUICIDA : HA Ucciso DUE IMPRENDITORI/ Ultime notizie : nessuna sparatoria con la polizia : BRESCIA, COSIMO BALSAMO si è SUICIDAto in un supermercato dopo aver UCCISO due IMPRENDITORI a Flero e Vobarno: Ultime notizie, "voleva ammazzare ancora". Il passato e il processo (Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 20:55:00 GMT)

Ucciso nel Milanese a dicembre - arrestato un vicino di casa : “Puliva l’auto con l’acqua condominiale” : Ucciso nel Milanese a dicembre, arrestato un vicino di casa: “Puliva l’auto con l’acqua condominiale” Ucciso nel Milanese a dicembre, arrestato un vicino di casa: “Puliva l’auto con l’acqua condominiale” Continua a leggere