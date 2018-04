Uccide a colpi di fucile un orso marsicano | assolto perché il fatto non costituisce reato

Mafia Catania voleva Uccidere giornalista Paolo Borrometi/ "Lo colpiamo - Bum a terra" : arresti clan Cappello : Catania, la Mafia voleva uccidere il giornalista Paolo Borrometi: 'dobbiamo colpirlo, bum a terra!'. Intercettazioni choc e arresti nel clan Cappello.

Mafia Catania voleva Uccidere giornalista Paolo Borrometi/ "Lo colpiamo - Bum a terra" : arresti clan Cappello : Catania, la Mafia voleva uccidere il giornalista Paolo Borrometi: "dobbiamo colpirlo, bum a terra!". Intercettazioni choc e arresti nel clan Cappello: ecco le minacce

“Dobbiamo colpirlo. Bum a terra”. I boss volevano Uccidere il giornalista Borrometi : Siracusa, nel mirino il direttore del giornale on line "La Spia". Le microspia della polizia svelano il piano: "Ogni tanto un morto vedi che serve"

Torino - spara alla moglie e si Uccide/ Ultime notizie - omicidio-suicidio : due colpi esplosi - nessun biglietto : Torino, uccide la moglie e si spara: di omicidio-suicidio commesso da un uomo di 90 anni. Ignoti i motivi del gesto ma non si esclude possa essere legato alla malattia della donna.

Latina - carabiniere Uccide la moglie a colpi di pistola e si barrica in casa con le due figlie : Un appuntato dei carabinieri di Cisterna di Latina ha ucciso la moglie sparandole con la pistola d'ordinanza. I due erano in fase di separazione coniugale. Il militare, che presta servizio a Velletri (Roma), si è poi barricato in casa nel residence "La Collina dei Pini", dove tiene in ostaggio le due figlie

'ndrangheta - Uccide il marito a colpi di roncola : arrestata : La vittima era nota ai carabinieri per la vicinanza alla cosca "Alavaro-Violi-Macri'", era il suocero di Carmine Avaro, 65 anni, detto "u cuvertuni"

Luca Traini : “Volevo andare in Tribunale a Uccidere Innocent Oseghale”. Undici gli stranieri colpiti : Luca Traini, l’uomo che sabato mattina ha sparato ad alcuni cittadini stranieri a Macerata, voleva andare in Tribunale e uccidere Innocent Oseghale, il nigeriano accusato della morte di Pamela Mastropietro, ma all’ultimo avrebbe cambiato idea e avrebbe cominciato a sparare contro ogni persona di colore incontrata lungo la strada. La confessione dell’estremista di destra, 28 anni, ora accusato di strage con l’aggravante del razzismo, ...

Macerata - sparatoria di Luca Traini/ 11 immigrati colpiti nel raid : "volevo Uccidere l'assassino di Pamela" : sparatoria di Luca Traini a Macerata: ultime notizie, 11 migranti colpiti, "volevo uccidere nigeriano killer di Pamela". L'amico del 29enne fascista, "era un buono, ma negli ultimi tempi..".

Cacciatore muore in Sud Africa colpito da un proiettile vagante mentre stava per Uccidere dei leoni : Nel 2017, la sentenza è stata annullata, provocando una protesta degli ambientalisti di tutto il mondo. Grazie all'annullamento della sentenza, Pero Jelenic dopo aver cacciato "tutto ciò che potrebbe ...

Cacciatore muore in Sud Africa colpito da un proiettile vagante mentre stava per Uccidere dei leoni : Pero Jelenic è morto in SudAfrica all'età di 75 anni, colpito da un proiettile vagante mentre stava cacciando dei leoni. Jelenic è un pensionato croato, l'anno scorso ha ceduto la sua attività alberghiera per dedicarsi alla sua grande passione, la caccia.Il suo hobby lo ha portato a Leeubosch Lodge, a quattro ore di macchina da Johannesburg, circa 40 miglia dal confine con il Botswana. Il suo obbiettivo era quello di ...

Uccide la moglie a colpi di mannaia e massacra un bimbo di 3 anni. Cremona sotto choc : Siamo nel quartiere Zaist, a Cremona, in via Fatebenefratelli 1. Qui si è svolto un massacro che nessuno si aspettava, da fuori alla finestra una tovaglia gialla, piena di colore, mentre all’interno macchie di sangue che raccontano una fine atroce per una donna e un piccolo bambino di 3 anni. Ieri mattina è morta così una donna di 46 anni, Chen Aizhu, e un bambino di 3 anni, Wen Jun Ye. La follia omicida ha colpito Wu Yongqin, 50 anni, ...

