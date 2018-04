Tutti i perché della guerra in Siria

Donzelli - FdI - ci spiega perché il governo non si fa a Tutti i costi : Roma. Dice Giovanni Donzelli, classe 1975, neodeputato di Fratelli d'Italia, molto vicino a Giorgia Meloni, che non serve un "governicchio purchessia" e che FdI non ha paura di tornare al voto, anzi. "...

Perché Tutti indosseremo Moncler questa primavera : L’heritage di Moncler è strettamente legato al mondo delle piste da sci, ma da qualche stagione a questa parte lo storico brand di Grenoble ha travalicato i confini. E i capi Moncler è quasi più facile vederli indossati nelle grandi città. Già Perché le strade rappresentano un quadro perfetto della cultura contemporanea, e lo street style è il modo creativo che ognuno di noi ha per personalizzare, con il proprio stile, uno spazio pubblico. ...

Marito - fidanzato - amanti : ecco quanti uomini ha lei. La sua vita - molto sopra le righe - che la rende “felicissima”. Ma che non ha convinto Tutti : il perché di quelle scelte ai limiti del proibito : Magari quando pensiamo al matrimonio la prima cosa che ci viene in mente non è certo una relazione a più persone, tutte felicemente sotto lo stesso tetto e tutti, a turno, sotto le lenzuola. Eppure, stando alle parole di queste donne, il segreto della felicità potrebbe proprio essere questo. Se pensate che si tratti di una semplice burla, provate a leggere la storia di Mary Crumpton, 44 anni, che conta nel suo personalissimo portafogli ...

Perchè oggi l'attacco alla Russia di Tutti i poteri globalisti - : Una ideologia questa, modernista e mondialista, diffusasi dall'Europa occidentale e dagli Stati Uniti, che va contro il sentire comune della maggioranza dei popoli europei e del mondo e che pretende ...

“Ecco perché ho lasciato l’Isola dei Famosi”. Zitti Tutti - parla Franco Terlizzi : dopo tanti misteri - ecco finalmente arrivare la spiegazione ufficiale del suo addio. “Cosa mi è successo durante il reality” : Ne hanno parlato un po’ tutti nel corso delle ultime ore, trasformandolo di fatto nell’argomento del momento per gli appassionati di reality show e dell’Isola dei Famosi in particolare. Difficile, d’altronde, rimanere indifferenti di fronte all’improvviso addio di uno dei concorrenti in gara a pochissime settimane dell’attesa finale, quella che decreterà il vincitore dell’edizione 2018 del ...

Governo 2018 : perché governare a Tutti i costi non conviene al M5S : Nonostante il disastro elettorale del PD , la corrente attuale è ancora quella di Renzi , che pone tutta la classe politica in ferma opposizione al Movimento 5 Stelle . Quindi, è inutile guardare i ...

MAURIZIO COSTANZO / Il debutto da attore nel ruolo di Dio : "Ho accettato perché sono Tutti giovani" : MAURIZIO COSTANZO, intervistato dal quotidiano La Repubblica, parla della sua nuova sfida al cinema ma anche di politica e di qualche progetto sul futuro.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:08:00 GMT)

Perché Tutti parlano della reunion della Swedish House Mafia? : Domenica 25 marzo 2018. Bayfront Park, 301 North Biscayne Blvd, Miami, Florida. Esterno, notte. Tre van neri entrano all’interno del parco da un ingresso secondario sul retro. Scortati dalla polizia, attraversano un piccolo viale a velocità sostenuta. Alcuni fortunati riescono a catturare il momento. I van si fermano esattamente sotto una scala di ferro che conduce sul grandissimo palco che guarda i grattacieli di downtown. Migliaia di ...

F1 - Lewis Hamilton : “Io sono il migliore perché ho più fame di Tutti. Sto male quando altri dicono di essere migliori di me” : Lewis Hamilton non ha ancora digerito il secondo posto ottenuto nel GP di Australia, il sorpasso subito ai box da Sebastian Vettel non è piaciuto al Campione del Mondo che medita già la vendetta. Saranno due settimane molto lunghe per il britannico che non vede l’ora di tornare a correre per dimostrare a tutti che è lui l’uomo più forte. Le dichiarazioni rilasciate a The Howie Games hanno dimostrato la sua infinita competitività: ...

F1 - Lewis Hamilton : “Io sono il migliore perché ho più fame di Tutti. Sto male quando altri dicono di essere i migliori” : Lewis Hamilton non ha ancora digerito il secondo posto ottenuto nel GP di Australia, il sorpasso subito ai box da Sebastian Vettel non è piaciuto al Campione del Mondo che medita già la vendetta. Saranno due settimane molto lunghe per il britannico che non vede l’ora di tornare a correre per dimostrare a tutti che è lui l’uomo più forte. Le dichiarazioni rilasciate a The Howie Games hanno dimostrato la sua infinita competitività: ...

Ecco perché le coppie (normali) smettono di fare sesso. Le principali ragioni sono 5 ma non Tutti le conoscono… Niente da dire? : All’inizio di una storia d’amore, il sesso è la ciliegina sulla torta. Il pensiero è costante, il desiderio dell’altro pure. Si fa l’amore anche più volte al giorno, come se Niente fosse. Poi la storia matura, la voglia di fare sesso diminuisce, e questa è una cosa normalissima che non deve fare allarmare. La vera domanda è: ma perché si smette di fare sesso dopo un po’ e si smette di farlo anche se i due membri della coppia vanno d’amore e ...

“Ecco perché non se ne va!”. Benedetta Parodi e Domenica In. La sua presenza nel programma è stata un flop e ha fatto rabbrividire Tutti (anche la sorella Cristina). Dopo vari ‘me ne vado!” esce fuori il vero motivo : La stagione di Domenica In in corso è un vero flop. Gli ascolti non premiano gli sforzi delle sorelle Parodi. Cristina ce la sta mettendo troppo, ma la sua conduzione non piace e non soddisfa neanche chi fa parte del programma. In una recente intervista Claudio Lippi, ospite fisso del programma, si è tolto qualche sassolino e è lamentato di una certa ‘supremazia’ della conduttrice: “Lo spettacolo ruota tutto intorno a lei”. Insomma poco ...

Zuckerberg : «Io responsabile» Perché il caso tocca noi Tutti «Facebook? Conta il profitto» : Mea culpa del n.1 del social network, che rompe il silenzio sul caso dei dati personali degli utenti ceduti a società terze, per profilare messaggi politico-elettorali negli Usa

Millennials : chi sono - in che anni sono nati e perché Tutti ne parlano : Millennials. Boomers. Generazione X. Chi sono in realtà? I sociologi preferiscono parlare di fasce d’età. Nelle società tradizionali, studiate dall’antropologia, esistevano gruppi specifici e rigidi per classi d’età. Ma nella società liquida contemporanea i confini sono mobili e variabili come, e soprattutto, i loro destini. I “Millennials” sono nati tra il 1981 e il 1996, prima del millennio da cui il nome, giovani ...