Turismo | grande successo per il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali a Gambarie

Quattroruote Audi Racing e-Challenge - Grande sfida tra gamers con Gran Turismo Sport : Si chiama Nicholas Serini, ha 25 anni e ha iniziato a giocare da poco più di un anno a Gran Turismo: è lui il vincitore del primo Quattroruote Audi Racing e-Challenge, la competizione organizzata in collaborazione con Audi, Sony e PSG ESports andata in scena oggi allUnicredit Pavilion di Milano, lo stesso che ha ospitato, in mattinata, il Quattroruote Day. Serini è stato il più veloce tra i gamers che si sono qualificati per le finali precedendo ...