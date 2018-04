Turismo è arte Silvio Maresca di Bluserena spiega la chiave del successo

Riparte il Turismo spaziale : nuovo test per Virgin Galactic : Completato con successo il primo volo suborbitale di prova della navetta della Virgin Galactic, la ‘SpaceShipTwo VSS Unity’, portata in quota dall’aereo cargo White Knight Two, pilotato dall’italiano Nicola Pecile, di origini friulane, e da Mike Masucci, entrambi piloti sperimentatori della Virgin Galactic. E’ il primo volo dopo l’incidente del 31 ottobre 2014 che aveva bloccato i test di Virgin stessa. Dopo ...

Viaggi & Turismo - Singapore : due mesi all’insegna dell’arte e del food : Si conferma ricco e variegato il calendario di appuntamenti che attira a Singapore migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Tra le capitali asiatiche più moderne e all’avanguardia, la Città del Leone offre infatti ogni mese iniziative ed eventi dedicati a tematiche diverse: Singapore è sempre la destinazione perfetta, qualunque sia la propria passione! Durante i mesi di aprile e maggio le parole d’ordine saranno arte e cucina. ...

Turismo Trentino : Pasquetta di arte e sci : ANSA, - TRENTO, 2 APR - arte e sport sono il connubio del giorno di Pasquetta in Trentino, in una giornata di sole, come da previsioni meteorologiche. In montagna è ancora lo sci a farla da padrone, ...

Turismo - AssoTurismo : “Pasqua in chiaro scuro - bene le città d’arte” : bene città d’arte e località montane; meno bene tutto il resto. Per il Turismo, il quadro della Pasqua 2018 è decisamente in chiaro-scuro. Il boom delle città d’arte – dove è stato già prenotato l’84% delle camere disponibili – non basta infatti a compensare il rallentamento dei flussi nelle altre destinazioni turistiche. Una frenata che si ripercuote negativamente sul bilancio complessivo: in base al monitoraggio ...

I giovani canosini investono nel Turismo con Omniarte.it : ... Andrea Pugliese ; del consigliere regionale Francesco Ventola ed, in ultimo,del Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, ...

Turismo - Roma partecipa alla Borsa Mediterranea di Napoli : Turismo, Roma partecipa alla Borsa Mediterranea di Napoli. Meloni: “Presenti con i nostri operatori alla grande fiera B2B del Mediterraneo, attesi 22.000 visitatori professionali” Roma... L'articolo Turismo, Roma partecipa alla Borsa Mediterranea di Napoli proviene da Roma Daily News.

Turismo - Parma : Pasqua 2018 tra arte e gusto nella Capitale della Cultura 2020 : È un concentrato di tesori d’arte, eleganti palazzi antichi, personaggi storici importanti, musicisti come Giuseppe Verdi, musei, teatri di prestigio e sapori simbolo dell’Italia nel mondo. Per questo e per tante altre preziose unicità, Parma è stata scelta come Capitale della Cultura 2020. Una città d’arte capace sempre di stupire e che trova raccolte nel suo centro storico le principali attrazioni, da scoprire passo dopo passo, durante le ...

Regione - APT : riparte la promozione del cicloTurismo : Harris che coopera con la Canadian Cycling Federation e la Federazione Ciclismo Colombiana sarà poi seguito, durante la "Gran Fondo del Po", dalle telecamere di Sky Sport e, le immagini, saranno ...

Turismo - percezione positiva di Roma da parte degli stranieri : Teleborsa, - Tanti gli "ambasciatori" della bellezza di Roma nel mondo. Quasi 9 turisti su 10, infatti, dichiarano che consiglieranno una visita nella città e tra questi gli americani sono i maggiori ...

Turismo - il 2018 parte bene : +3% di presenze ad Arezzo. Esordio tassa di soggiorno : 24mila euro dagli alberghi : La tassa di soggiorno , destinata ad alimentare la fondazione cultura del Comune , è scattata ufficialmente dal 1° gennaio anche ad Arezzo : imposta da 1 a 3 euro a pernottamento, ma la maggior parte ...

Quando il Turismo diviene "partecipattivo" : la rete NeXt e le buone pratiche per la sostenibilità. - InfoOggi.it : Per le imprese, NeXt Nuova Economia X Tutti promuove invece il miglioramento delle strategie sostenibili per azioni svolte in favore dell'ambiente. Riguardo a studenti e giovani in cerca di ...