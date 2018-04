Tumori testa-collo | boom di casi per infezioni da HPV e per due vizi ancora troppo diffusi

meteoweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) Sono tutte quelle forme di cancro che si sviluppano sopra le clavicole e sotto i tessuti cerebrali. E sono in forte aumento sia in Italia che nel resto d’Europa. Si tratta deidellae lo scorso anno hanno fatto registrare, solo nel nostro Paese, 9.400 nuovi. In particolare impressiona l’incremento dei carcinomi oro faringei, quelli che si originano nella parte posteriore della gola e coinvolgono le tonsille o la base della lingua. L’aumento è stato del 250% negli ultimi dieci anni per un totale di 1.900 persone colpite nel 2017. I motivi di questovanno ricercati, oltre che negli stili di vita errati, anche nelleda HPV ai quali sono attribuibili il 50% deiin Europa. Per questo è fondamentale che tutti gli adolescenti del Vecchio Continente, sia maschi che femmine, si sottopongano alla vaccinazione contro il Papilloma virus. Se effettuata in ...