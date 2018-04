meteoweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) Ladiè ildiperdi cancro, conclude la prima solida analisi di ricerca per esaminare l’associazione. Un team guidato dalle Università di Oxford ed Exeter ha condotto la prima meta-analisi sistematica per esaminare tutte le prove disponibili sull’associazione tradie cancro nell’assistenza primaria. Lo studio, finanziato dal National Institute for Health Research e pubblicato su British Journal of General Practice, ha svelato che ladiè ildiperdel colon-retto, ai polmoni, al pancreas e ai reni. La ricerca ha analizzato i risultati di 25 studi, incorporando dati provenienti da oltre 11,5 milioni di pazienti in totale, e ha rilevato che ladiera collegata a 10 tipi di tumore. L’analisi ha svelato che ladinelle ...