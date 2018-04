Tumori | il racconto della 28enne Stefania | “Non essere soli vale più di un farmaco”

meteoweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) “A 28 anni si progetta il futuro in maniera seria,tamente si pensa alla carriera, a una famiglia e a una casa, alla bellezza di infiniti viaggi senza una fissa dimora. E’ il tempo delle infinite possibilità, di prospettive lontane, di imprese grandi, di ritmi veloci. A volte però tutto si ferma, rimane sospeso come in una bolla, i ritmi rallentano, i viaggi sono limitati, il lavoro passa in secondo piano, il futuro viene messo in discussione. E ricominciare da dove ci si era interrotti non è sempre facile o scontato. Proprio per questo le ‘piastrine umane’ che creano rete, ponti, supporto sono fondamentali”. Le chiama cosìSpadoni, 32 anni, le persone che le sono state vicine mentre lottava contro un linfoma di Hodgkin, un tumore del sangue che per lei si è rivelato un nemico più tosto del previsto. Le avevano prospettato un percorso di 6 mesi ...