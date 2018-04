“Tu quei soldi…” Massimo Giletti | furia in diretta tv Rissa dopo l’accusa di aver

caffeinamagazine

(Di martedì 10 aprile 2018) Non è passato in sordina il duro scontro trae l’ex deputato del Popolo della libertà, Italo Bocchino, in collegamento telefonico con lo studio di Non è L’Arena (La7). Si parla di vitalizi, Bocchino però si lancia in un paragone (quantomeno azzardato, ndr) tra i soldi percepiti da parlamentare e i compensi del conduttore: “Vorrei venire in trasmissione la prossima settimana se possibile – dice Bocchino – con tutte le mie buste paga di quando ho fatto il parlamentare e quindi ho incassato soldi dei contribuenti e vorrei che tu venissi in trasmissione con le buste paga di quando eri pagato dalla Rai, cioè soldi dei contribuenti, e vediamo chi dei due ha guadagnato di più”.però non ci sta e risponde al suo interlocutore a tono con frasi indirizzate anche ad altri suoi colleghi. Non è difficile infatti cogliere dei riferimenti a Fabio Fazio: ...