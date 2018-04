Trump non si muove dalla Casa Bianca per la Siria

«Nave da guerra Usa verso Siria». Trump non va all’estero per coordinare risposta : Gli Usa chiedono il voto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per un nuovo meccanismo d’inchiesta indipendente sull’uso di armi chimiche in Siria...

Siria - Trump : «Atrocità non tollerabili Decisioni importanti in 48 ore» | : L’ira di Mosca: «Violata la sovranità Siriana, abbiamo abbattuto alcuni missili». Si riunisce il Consiglio di Sicurezza Onu

Siria - Trump : «Atrocità non tollerabili Decisioni importanti in 24-48 ore» L’analisi : perché gli Usa devono agire : Il portavoce del ministero della Difesa russo: caccia israeliani sarebbero responsabili dall’attacco sulla base Siriana denominata «base T4». Dopo la presunta aggressione chimica il presidente Usa ha fatto sapere che non esclude alcuna opzione

Trump rompe il silenzio sui soldi alla pornostar : “Non ne so nulla” : Trump rompe il silenzio sui soldi alla pornostar: “Non ne so nulla” L’attrice sostiene di aver avuto una relazione con il presidente e di essere stata pagata 130mila dollari in cambio del suo silenzio Continua a leggere

Guerra dei dazi - Rampini : 'Sulla Cina Trump ha ragione e l'Europa non può stare a guardare' : 'Si inasprisce la battaglia commerciale tra i due giganti dell'economia mondiale. E' vero che, come sostiene il presidente americano, la Cina...

Mueller agli avvocati del presidente : "Per ora Trump non è obiettivo dell'inchiesta penale sul Russiagate" : Al momento Donald Trump non è considerato oggetto dell'inchiesta penale sul Russiagate. Lo ha detto il procuratore speciale Robert Mueller, che guida l'inchiesta sulle presunte interferenze di Mosca nelle elezioni presidenziali del 2016, agli avvocati del presidente, secondo quanto riferisce il Washington Post citando fonti informate. Mueller ha tuttavia anche specificato che la sua squadra sta lavorando a un rapporto sull'operato di ...

