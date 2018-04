Treviso : al via il festival del Graphic Design - oltre 40 gli eventi (3) : (AdnKronos) - A colorare queste tre giornate di full immersion, workshop e talk che vedono protagonisti professori, luminari, youtubers, artisti, deejay, speaker, motion-Designer, architetti, fotografi, blogger e direttori artistici di cui molti di livello internazionale. oltre a Marini, da segnalar

Treviso : al via il festival del Graphic Design - oltre 40 gli eventi : Treviso, 10 apr. (AdnKronos) – Al via ‘GRAnDE”, il festival dedicato al Graphic Design: in tre giorni più di 40 eventi con i professionisti internazionali della Comunicazione. La città di Castelfranco Veneto (Treviso) il 13, 14 e 15 prossimi si trasforma da cittadella murata nella capitale del Graphic Design. Un weekend fitto di eventi, diffusi sul territorio, all’insegna del tema della prima edizione: la sostenibilità ...

Treviso : al via il festival del Graphic Design - oltre 40 gli eventi (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) -Con la sua Lorenzo Marini Group lavora tra Milano e New York ed ha vinto 200 premi in tutto il mondo. Per Grande propone il suo progetto di Type Art in cui riflette sull’importanza della lettera come segno grafico. Il risultato sono oggetti dall’estetica ludica, colorata, vagamente pop. L’attenzione di Marini per i caratteri deriva proprio dalla sua esperienza di art director, attività che ...

Treviso : al via il festival del Graphic Design - oltre 40 gli eventi (3) : (AdnKronos) – A colorare queste tre giornate di full immersion, workshop e talk che vedono protagonisti professori, luminari, youtubers, artisti, deejay, speaker, motion-Designer, architetti, fotografi, blogger e direttori artistici di cui molti di livello internazionale. oltre a Marini, da segnalare il sociologo Francesco Morace: lavora da più di 30 anni nell’ambito della ricerca sociale e di mercato. E’ Presidente di Future ...

Treviso : al via il festival del Graphic Design - oltre 40 gli eventi : Treviso, 10 apr. (AdnKronos) – Al via ‘GRAnDE”, il festival dedicato al Graphic Design: in tre giorni più di 40 eventi con i professionisti internazionali della Comunicazione. La città di Castelfranco Veneto (Treviso) il 13, 14 e 15 prossimi si trasforma da cittadella murata nella capitale del Graphic Design. Un weekend fitto di eventi, diffusi sul territorio, all’insegna del tema della prima edizione: la sostenibilità ...

Treviso : al via il festival del Graphic Design - oltre 40 gli eventi (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) -Con la sua Lorenzo Marini Group lavora tra Milano e New York ed ha vinto 200 premi in tutto il mondo. Per Grande propone il suo progetto di Type Art in cui riflette sull’importanza della lettera come segno grafico. Il risultato sono oggetti dall’estetica ludica, colorata, vagamente pop. L’attenzione di Marini per i caratteri deriva proprio dalla sua esperienza di art director, attività che ...

Treviso : al via il festival del Graphic Design - oltre 40 gli eventi (3) : (AdnKronos) – A colorare queste tre giornate di full immersion, workshop e talk che vedono protagonisti professori, luminari, youtubers, artisti, deejay, speaker, motion-Designer, architetti, fotografi, blogger e direttori artistici di cui molti di livello internazionale. oltre a Marini, da segnalare il sociologo Francesco Morace: lavora da più di 30 anni nell’ambito della ricerca sociale e di mercato. E’ Presidente di Future ...

Veneto Banca - gup di Roma si dichiara incompetente : atti inviati a Treviso : Il gup di Roma ha disposto il trasferimento alla Procura di Treviso, per competenza territoriale, il procedimento che vedeva imputati undici tra ex responsabili di Veneto Banca e altri manager coinvolti in un’inchiesta sul tracollo finanziario dell’istituto di credito. Nei loro confronti, a secondo delle posizioni, le accuse sono di ostacolo alle attività di vigilanza di Bankitalia e della Consob e aggiotaggio. Il gup Lorenzo Ferri ha accolto ...

Maltempo : Prefettura Treviso attiva Comitato Operativo Viabilità : Treviso, 26 feb. (AdnKronos) - Si è svolta stamane in Prefettura a Treviso una riunione per il coordinamento delle misure da adottare in previsione dell’attuale situazione climatica di eccezionale calo delle temperature che interesserà nelle prossime ore anche questa provincia. Nell’occasione, è sta

Treviso - albanese scappa dai domiciliari e invia selfie agli italiani : Dall'Albania si fa beffe dell'Italia. Oggi Albano Dova, residente a Preganziol, dovrebbe essere agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico al polso. E invece è scappato e ora si fa selfie mentre mangia o si prende una birra da uomo libero. L'assurda vicenda è stata raccontata oggi dal Gazzettino. Il 24enne era finito ai domiciliari dopo che la sua ex fidanzata lo aveva accusato di maltrattamenti. Non solo. Perché ...

Italbasket - al via il raduno di Treviso : Gli azzurri preparano le sfide contro l'Olanda , venerdì alle 20.15 al PalaVerde, e contro la Romania , lunedì alle 18 a Cluj, , valide per la finestra di febbraio per le qualificazioni ai Mondiali

Cambio sesso negli Usa - la Ulss di Treviso pagherà 29mila euro di operazione e viaggi | Di' la tua : Un uomo potrà diventare donna grazie a un centro specializzato in California. Dal 2013 chiedeva che la Regione si facesse carico delle spese

Cambio sesso negli Usa - la Ulss di Treviso pagherà 29mila euro di operazione e viaggi | Di’ la tua : Cambio sesso negli Usa, la Ulss di Treviso pagherà 29mila euro di operazione e viaggi | Di’ la tua Un uomo potrà diventare donna grazie a un centro specializzato in California. Dal 2013 chiedeva che la Regione si facesse carico delle spese Continua a leggere L'articolo Cambio sesso negli Usa, la Ulss di Treviso pagherà 29mila euro di operazione e viaggi | Di’ la tua sembra essere il primo su NewsGo.

Cambierà sesso in Usa - la Ulss di Treviso pagherà 29mila euro per operazione e viaggi : L'Ulss di Treviso rimborserà l'intervento chirurgico per il cambio di sesso a un uomo con disturbi dell'identità di genere . Andrà a farsi operare in una clinica specializzata in California, e la Ulss ...