Trema tutto il Centro Italia | scossa anche a L' Aquila | danni a Pieve Torina

Consultazioni - è tutto in mano a Mattarella : l'ipotesi esTrema del "governo delle Camere" : Mercoledì il primo "assaggio" di Consultazioni, poi giovedì la giornata più importante: il 5 aprile il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà al Quirinale in sequenza le...

“Li abbiamo in dotazione…”. Isola dei famosi - il naufrago spiattella tutto in diretta tv. Panico in studio - Alessia Marcuzzi cerca di riparare - ma il danno è fatto : la sparata che fa Tremare il reality : Proseguono le indagini di Striscia la Notizia sull’Isola dei famosi. Dopo il polverone sollevato da Eva Henger con il canna-gate, e le conferme di alcuni naufraghi (Massimo Ceccherini, Giulia Calcaterra e Samantha De Grenet) sul giro di droga che ci sarebbe in Honduras durante i giorni precedenti l’inizio del reality show, il telegiornale satirico è tornato sullo scottante tema del ”cibo”. Nella puntata di giovedì ...

“Guardate Daniele”. L’Isola Trema : Bossari lascia il reality. La rottura insanabile con Alessia Marcuzzi e ora si scopre tutto su di lui : È un periodo d’oro quello che sta vivendo Daniele Bossari. Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip veste i panni dell’opinionista all’Isola dei Famosi e ben presto diventerà il marito della sua storica compagna, la conduttrice Filippa Lagerback. La 44enne modella svedese naturalizzata italiana e il conduttore, dopo 17 anni di amore e una figlia – Stella, di 15 anni – sono pronti al sì. ”È il ...

A tutto Giampaolo : l’ipotesi Nazionale (che fa Tremare la Samp) ed il “fortino” Marassi : “Io in Nazionale? Il casting è ben fornito. C’è l’imbarazzo della scelta e io sono sull’ultimo vagone del treno. Sono tanti gli allenatori accreditati alla panchina e ben più funzionali rispetto a me. La Nazionale, se vissuta con il sentimento patriottico, è un orgoglio per tutti”. Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato a Radio Anch’io sport della corsa alla panchina azzurra, corsa alla quale ...

“Io gay? La verità è che…”. E Gabriel Garko spiffera tutto. La voce nell’ambiente corre veloce - ma lui non si scompone per nulla e con esTrema tranquillità dice come stanno davvero le cose : Gabriel Garko omosessuale? Ancora una volta gli viene posta questa domanda e l’attore non la elude e risponde in modo molto puntuale, anche perché a fargliela stavolta è direttamente il portale Gay.it. Garko piace tanto al mondo gay soltanto grazie alla sua bellezza? E lui replica: “Dici? Non ne sono poi così convinto. Ad ogni modo, l’idea di piacere anche agli uomini, però, non mi disturba affatto. Sono, almeno per quel che mi dicono, un ...

“Ho cambiato tutto…”. La trasformazione esTrema di Serena Grandi. Durante la puntata di Domenica Live - l’attrice entra in sala operatoria e - dopo 7 ore - quando esce - è completamente nuova. Barbara D’Urso - in esclusiva - documenta tutto. Naturalmente non mancano le critiche (feroci) : “Barbara tu per noi donne di spettacolo sei un esempio eclatante e noi dobbiamo guardare la tua energia e il modo in cui prendi questo lavoro, che è un lavoro meraviglioso”, con queste parole Serena Grandi, 60 anni il prossimo 23 marzo, ha salutato Barbara D’Urso prima di entrare in sala operatoria. Esatto, la Grandi si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica e Barbara D’Urso, a Domenica Live, ha documentato tutto in ...

Voragine a Roma - le denunce ignorate : Da mesi Tremava tutto : Il giorno dopo, alla luce del sole, la Voragine della Balduina fa ancora più impressione. Decine le famiglie evacuate, otto auto precipitate nel vuoto e per fortuna nessuna vittima. Ma quanto successo nella Capitale, poteva essere evitato.Numerose infatti sono state le denunce e gli esposti presentati dai residenti nei mesi passati. "Non è solo un disastro annunciato, è stato anche denunciato, previsto, messo nero su bianco. ...

"Tremava tutto" - il racconto del crollo alla Balduina : La signora Gianfranca trema ancora. Abita, proprio, nel palazzo rosa , quello che si affaccia sulla voragine della Balduina. "Ha sentito come un terremoto e un rumore tremendo" dice all'Adnkronos il ...

“Il mio scroto zampillava sangue”. Parla al telefono con l’amante e sente dolore ai genitali. Poi abbassa lo sguardo e si rende conto di tutto. La storia è delle più traumatiche e fa venire la Tremarella. Non è un film - è la verità : L’ha trovato seminudo sul letto mentre era al telefono con la sua amante. Così, accecata dalla furia più atroce, ha preso l’anello di fidanzamento che lui le aveva regalato, e le ha affettato lo scroto. Ragazzi, questa è una storia che fa venire la pelle d’oca. La donna ha usato il diamante che era sull’anello per affettare lo scroto dell’ex compagno traditore. Rachael Biscoe aveva preso un aereo per andare da Trevor Camp ma, quando è arrivata a ...

Ciclismo - Chris Froome e il ritorno in gara : una risposta a tutto il gruppo? Il caso salbutamolo non lo fa Tremare - attesa per la sentenza : Chris Froome sarà dunque in strada, si rimetterà il numero sulla schiena e proverà a dare spettacolo alla Ruta del Sol, piccola corsa a tappe che si svolgerà in Spagna dal 14 al 18 febbraio. Mancano dunque appena nove giorni al ritorno in gara del Campione britannico che deve ancora affrontare il processo per la non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna, vinta davanti a Vincenzo Nibali. Il capitano del ...

Treno deragliato a Pioltello : "Trema tutto" - poi il treno esce dai binari. Morte tre donne : I corpi martoriati, che hanno spinto perfino i poliziotti e carabinieri più anziani a socchiudere gli occhi, sono protetti dalle coperte gialle isotermiche. Quando i cadaveri delle impiegate ...

Il Real fa flop e Zidane Trema : Mi gioco tutto in Champions contro il Psg : Il Real Madrid sta vivendo una stagione davvero da incubo. Le merengues hanno sì vinto la Supercoppa europea e il Mondiale per club, ma navigano a 19 punti di distanza dal Barcellona in Liga e ieri sera sono stati eliminati in Coppa del Re dal modesto Leganes. In Champions League il Real se la dovrà vedere contro il Psg del trio meraviglia Cavani-Neymar-Mbappé. Zidane sa bene che si gioca una gran fetta del suo futuro sulla panchina delle ...