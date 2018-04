Trema ancora la terra nelle Marche e in Abruzzo

La terra Trema ancora : La terra ha tremato ancora, questa notte. Alle 4.40 , i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 2.5 con epicentro a Forni di Sotto , a una profondità di tre chilometri. Non si registrano ...

“La terra ha Tremato ancora”. Paura in centro Italia. Forte scossa nelle prime ore del mattino. Il sindaco della piccola località colpita : “Ci sono danni” : La terra trema di nuovo e l’Italia ripiomba nel terrore nelle prime ore del mattino. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata, e ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Oltre che nelle Marche, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria. Dopo il Forte sisma del centro Italia ...

Le Marche Tremano ancora : scossa di magnitudo 3.2 a Muccia. Paura in mattinata : Nel comune marchigiano nelle ultime settimane, si sono registrare decine di scosse, sempre avvertite dalla popolazione. “Credo che la Paura non finirà mai" dice il sindaco del comune in provincia di Macerata.Continua a leggere

Meghan Markle/ Foto in topless e possibile gravidanza : la Royal Family Trema ancora : Il passato di Meghan Markle fa tremare la Corona inglese a poche settimane dalle nozze con il Principe Harry. E non sarebbe finita qui: presto in arrivo anche Foto di nudo?(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Terremoto - Trema ancora Cosenza : scossa di 3.7 nel cuore della notte : Non si ferma la terra a Cosenza e dopo la scossa di ieri nel tardo pomeriggio ne è seguita un'altra nel corso della notte . Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata...

“Sesso sfrenato”. Scandalo all’Isola dei famosi : due vip (impegnati) hanno consumato. Quando tutti erano ancora nella villa - loro… L’indiscrezione piccantissima sta facendo Tremare anche i muri e arriva da fonti certe. E ora in Italia un personaggio molto famoso ha delle lunghe corna… : hanno fatto sesso! arrivano rivelazioni piccantissime che riguardano i naufraghi. Si parla di una cosa accaduta Quando i naufraghi erano ancora nella villa, cioè Quando il gioco non era ancora cominciato. In pratica questa notte bollente coincide con il periodo durante il quale Francesco Monte avrebbe fatto uso di droga. Da Quando Eva Henger, durante la seconda diretta del reality ha sganciato questa bomba su Monte, si è parlato solo ed ...

Sondaggi - il centrodestra è l'unico che può ancora vincere. Il Pd Trema. Boom dell'astensione : Notizie preoccupanti per Pierferdinando Casini. Candidato al Senato per il centrosinistra, nel collegio di Bologna, rischia di non farcela. La sfida è in salita per lui, visto che Liberi e Uguali ha scelto di candidare, nello stesso collegio, un pezzo da novanta, l'ex presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, la cui carriera politica risale ai tempi del Pci, poi Pds, Ds, Pd e infine la formazione di Bersani, D'Alema e ...

“Incredibile - sono proprio loro!”. Ricordate le inquietanti gemelline di Shining? Eccole oggi - completamente diverse - a quasi 40 anni dall’uscita in sala del capolavoro di Stanley Kubrick. Riuscite ancora a ripensarci senza Tremare? Guardate la trasformazione delle due : Un film capace di segnare un epoca, settare nuovi standard in tema di inquietudine e tenere il pubblico incollato alla poltrona nella febbrile attesa dei titoli di coda, con un sospiro di sollievo naturale al riaccendersi delle luci. Alzi la mano chi non ha provato un senso di angoscia e, perché no, della sana e genuina paura di fronte alla proiezione di Shining, capolavoro di Stanley Kubrick ancora oggi capace di far parlare di sé e ...