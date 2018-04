Tra scuse e incertezze | Zuckerberg parla al Senato Usa sul caso Facebook - Cambridge

Erminia Manfredi/ Moglie di Nino : Scoprivo i Tradimenti e ascoltavo le sue scuse... (Ieri Oggi Italiani) : Erminia Manfredi a Ieri Oggi Italiani per raccontare la sua vita dopo la morte dell'amato Nino Manfredi e i 50 lunghi anni di matrimonio che li ha visti insieme. (Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 09:59:00 GMT)

Quale sono le scuse per Tradire? : Poco Fantasiose, poco originali, scontate, banali, sembrano le battute di un B-Movie tipo commedia all’italiana, invece le frasi apparentemente palesemente

“Perché ho fatto questa sTrage”. Giussano - la ‘confessione’ di ”Baffo”. Nella lettera d’addio trovata dai carabinieri - un misto di deliri e scuse : i motivi che hanno spinto Alessandro Turati a compiere l’omicidio-suicidio : Le ha uccise nel sonno, forse non si sono accorte neppure di quello che stava accadendo. Il mistero di Paina di Giussano (Monza e Brianza) è stato risolto in pochi minuti grazie alla lettera d’addio lasciata sul pavimento dell’appartamento. Le forze dell’ordine entrano in casa dopo aver ricevuto una segnalazione e trovano tre corpi. Due donne e un ragazzo: Monica Cesano (58 anni) Paola Partavicini (88 anni) ...

Le scuse dei Duffer Brothers di STranger Things confermano le accuse di abusi sul set : “Siamo profondamente sconvolti” : I Duffer Brothers di Stranger Things sono stati coinvolti nella scia di accuse di condotte riprovevoli che dal caso Weinstein in giù ha aperto una voragine apparentemente senza fine da cui nessuno sembra potersi considerare immune. Dopo il caso Spacey, il licenziamento di Mark Schwahn dalla produzione di The Royals e tante altre vicende più o meno simili che hanno portato all'attenzione del dibattito pubblico i comportamenti più o meno gravi ...

Bullismo e molestie anche nella fondazione di Bono degli U2 - le scuse del rocker : “Vorrei inconTrare le vittime” : Bono degli U2 è stato costretto a scusarsi pubblicamente dopo che un'indagine interna ha rivelato episodi di Bullismo, maltrattamenti e condotte scorrette all'interno dell'organizzazione di beneficenza da lui co-fondata, la ONE. Secondo quanto riportato dalla Press Association, il rocker ha ammesso che alcune persone impiegate nella fondazione sono state oggetto di un sistema di abusi imperdonabile e si è detto "furioso" dopo aver scoperto le ...

Rimborsopoli M5S - si salvi chi può : Tra i grillini impazzano complottismi e scuse varie : Di chi è la colpa, mia? Macché! I grillini dello scaldaletto Rimborsopoli sanno chi sono i responsabili delle truffe loro o dei loro colleghi. 'La colpa è del Caimano!': sì, e di Berlusconi, secondo ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 4 bugie : dalle scuse (non dovute) a Renzi sul Caso Consip alle (finte) liste pulite : Ci avevano detto che il Rosatellum ci avrebbe permesso di scegliere i candidati. Poi, però, scopriamo che Maria Elena Boschi sarà candidata in Trentino Alto Adige e che Emma Bonino chiede un collegio sicuro. Sarà vero, quindi, che la nuova legge elettorale ci permette di votare in base alle competenze territoriali del candidato? Seconda balla. Matteo Renzi aveva detto che avremmo dovuto chiedere scusa a lui e a suo padre Tiziano per tutte le ...