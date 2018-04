Toyota - In Europa più della metà sono ibride

Toyota Blocca Le Vendite Di Auto Diesel In Europa Dal 2018! : Addio alle macchine Toyota alimentate a Diesel a partire dal 2018 in tutta Europa . Ora è ufficiale: Toyota Blocca le Vendite di Auto con Diesel in Europa . Toyota non venderà più Auto Diesel in Europa dalla fine del 2018 Brutte notizie arrivano dal salone dell’ Auto di Ginevra per tutti gli utenti interessati ad acquistare una macchina alimentata […]

Toyota non venderà più auto diesel in Europa dalla fine del 2018 : Lunedì 5 marzo Didier Leroy, vice presidente di Toyota, ha dichiarato che il gruppo giapponese non venderà più «auto diesel in Europa dalla fine del 2018» e che questo motore sarà gradualmente eliminato nella loro produzione. Il diesel, che nel The post Toyota non venderà più auto diesel in Europa dalla fine del 2018 appeared first on Il Post.