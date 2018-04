Tour of the Alps 2018 | programma | orari e tv Il calendario e le date

Cast stellare per il Tour of the Alps : Froome - Aru - Pinot pronti alla conquista della corsa italiana : Uno spettacolo assicurato per gli appassionati, sulle strade dell'Euregio, davanti ai teleschermi di tutto il mondo e in diretta streaming su PC e dispositivi mobili. Un'offerta a 360 gradi possibile ...

Annunciati nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z per l’On The Run Tour 2 - tris di date in Italia? : A poco più di un giorno dall'apertura della prevendita generale dei biglietti, Roc Nation ha annunciato nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z per l'On The Run 2, il nuovo show congiunto della coppia che girerà il mondo la prossima estate approdando anche in Italia. Martedì 20 marzo sono stati ufficializzati i nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z in Nord America, con diversi raddoppi e città aggiunte al calendario. Beyoncé e Jay-Z terranno una ...

Stasera Angelina Jolie e Johnny Depp in The Tourist su Rai 4 : Su Rai 4 in prima serata il film dove Johnny Depp è il turista americano che si innamora di una bellissima Angelina Jolie con Venezia sullo sfondo The Tourist, film in tv: streaming e diretta Una storia d'amore tra Angelina Jolie e Johnny Depp ma anche di intrighi con Venezia bellissimo scenario che fa da sfondo al film The Tourist che Rai 3 ha in programma per questa ...

Orari e scaletta dei Thirty Seconds To Mars a Roma - il 16 marzo al Pala Lottomatica per The Monolith Tour 2018 : Al via stasera venerdì 16 marzo la prima data dei Thirty Seconds To Mars a Roma: la band sarà in concerto al Pala Lottomatica di Roma in occasione del Monolith Tour 2018. Il Tour è partito il 12 marzo dalla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera e farà tappa anche nel nostro Paese per due concerti eventi imperdibili: il 16 marzo i Thirty Seconds To Mars sono attesi al Pala Lottomatica di Roma, mentre il 17 marzo saranno all'Unipol Arena di ...

The Grand Tour a rischio cancellazione? L’indiscrezione : E venne il giorno in cui il mondo dell’intrattenimento e dell’informazione sui motori rischiava di perdere qualcosa: dopo tre stagioni, infatti, Amazon starebbe pensando di chiudere The Grand Tour, la trasmissione nata dalle ceneri di Top Gear, nonché una delle serie televisive più note del pianeta. LEGGI: Amazon Prime Video, i più visti in Italia sono The Grand Tour e The Man in the High Castle The Grand Tour: una serie troppo ...

Beyoncé e Jay-Z - arrivano in Italia per la seconda parte del Tour On The Run : The Queen is back, o quasi. Dopo qualche tira-e-molla e con conseguente aumento dell’hype, finalmente è ufficiale: Beyoncé e Jay-Z stanno preparando un nuovo tour insieme, che comincerà con la tranche europea il prossimo 6 giugno (a Cardiff, per la precisione) e che farà due tappe in Italia, a Milano e Roma, rispettivamente i prossimi 6 e 8 luglio a San Siro e allo Stadio Olimpico. Si chiama OTR II, il nuovo tour della coppia d’oro ...

