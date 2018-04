Total | accordo con Saudi Aramco per impianto petrolchimico

Calciomercato Juventus - accordo Totale con Emre Can : ecco come cambia il centrocampo [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla debacle in Champions League nell’andata dei quarti di finale, 0-3 davanti al pubblico amico che ha compromesso la qualificazione, vicine allo zero le possibilità di superare il turno. I bianconeri adesso possono concentrarsi sul mercato, l’intenzione è rinforzare la rosa per la prossima stagione. Nelle ultime ore accordo totale con il centrocampista Emre Can che arriva a ...

Calciomercato Milan - accordo Totale con Reina : come cambia la difesa della prossima stagione : Calciomercato Milan – Il Milan sta attraversando un momento veramente importante, in campionato ed Europa League stanno veramente entusiasmando, l’obiettivo è arrivare in fondo alla competizione europea ed in campionato ottenere la qualificazione in Champions League. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato con l’intenzione di rinforzare la squadra per la prossima stagione, chiusi già due importanti innesti. Nelle ultime ...

Juve - colpo piazzato : arriva Darmian! Accordo Totale : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, la Juventus ha praticamente chiuso per l'arrivo di Matteo Darmian . Il terzino è in uscita dal Manchester United e i contatti vanno avanti da mesi, adesso 'c'è l'Accordo su ...

Calciomercato Inter - accordo Totale con il giocatore : L'Inter è dunque tornata alla vittoria dopo due mesi, battendo il Bologna a San Siro per 2-1. La vittoria ha consentito i nerazzurri di scavalcare la Lazio portandosi al terzo posto in classifica, con gli uomini di Simone Inzaghi che scivolano al quinto posto dopo la sconfitta per 4-1 contro il Napoli, con l'unico gol laziale siglato da Stefan De Vrij, difensore che da tempo è finito nel mirino della Beneamata per la prossima stagione. Il ...