Torna la paura in Centro Italia | forti scosse di terremoto nel Maceratese | avvertite a

“C’è un morto”. Autobomba choc : “È ‘ndrangheta”. Torna la paura delle stragi mafiose in Italia : hanno scelto di colpire in un modo terribile. Dove si è verificata la tragedia e chi era la vittima : Torna la paura delle stragi a stampo mafioso in Italia. Un’Autobomba causa un morto e un ferito grave. È successo a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, paese al centro di numerose inchieste della procura antimafia. E proprio la Dda di Catanzaro ha avviato le indagini: “Le cosche stanno alzando il livello”, è il commento degli inquirenti. A morire nell’esplosione, un uomo di 42 anni, Matteo Vinci. Era lui alla ...

Morbillo - l’epidemia Torna a far paura : più contagi tra gli adulti [VIDEO] : E’ nuovamente paura Morbillo, con oltre 400 contagi in due mesi, di cui la metà solo in Sicilia. Decine i casi medio-gravi, quattro i morti: dopo il rallentamento registrato negli ultimi mesi dello scorso anno l’epidemia torna a galoppare. E a fare la parte del leone, inaspettatamente, sono gli adulti e non i bambini, veri protagonisti della legge che reintroduce l’obbligo per dieci vaccinazioni e che ha fatto tornare le ...

Germania - camion su folla : ci sono morti e feriti. Torna la paura terrorismo - la dinamica è sempre la stessa. Il racconto dei presenti è choc. Tutti i dettagli : Attentato tremendo in Germania. Torna la paura terrorismo. Un furgone si è lanciato su alcuni passanti nella città di Münster, provocando almeno tre morti e circa trenta feriti, di cui sei in pericolo di vita. Le autorità stanno trattando la situazione come un attacco terroristico. L’attentato è avvenuto nei pressi della piazza Kiepenkerl, nella città vecchia. Tra le vittime c’è anche il guidatore, che si è ucciso sparandosi ...

Parigi-Roubaix 2018 - il borsino dei favoriti : la Quick-Step Floors fa paura - Peter Sagan vuole Tornare a splendere : La prima parte della campagna delle grandi classiche sta per giungere al termine. Domani, con la Parigi-Roubaix, si chiuderà la lunga parentesi del pavé e il gruppo si sposterà verso le Ardenne, per chiudere questa fase della stagione alla Liegi-Bastogne-Liegi, prima di veleggiare verso le grandi corse a tappe estive. La Regina delle Classiche, però, ha sempre un fascino particolare: per le pietre, la pianura francese e il leggendario arrivo nel ...

Dazi - la Cina risponde a Trump a Wall Street Torna la paura - La Repubblica - : Il quotidiano descrive la risposta arrivata dalla Cina ai Dazi imposti da Donald Trump nell'ambito di quella che potrebbe diventare una vera e propria guerra commerciale tra le due superpotenze. Dopo ...

Terremoto nella notte - gente per strada a L'Aquila : Torna la paura : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 3:18 con epicentro 7 km ad est de L'Aquila ed ipocentro a 20 km di profondità. Lo si apprende dalle rilevazioni...

La terra trema - Torna la paura a L’Aquila : Roma, 31 mar. – (AdnKronos) – La terra trema ancora vicino a L’Aquila. Una scossa di magnitudo 3.9 si è verificata intorno alle 3,18 con epicentro a sei chilometri ad est dall’Aquila con ipocentro a 20 chilometri di profondità. Il sisma è stato registrato dal’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose. Una ...

Roma - alla Balduina Torna la paura - si apre nuova voragine : chiusa via Pereira : Una voragine sotto l'asfalto è stata trovata nella serata di ieri dai vigili del fuoco in via Rodriguez Pereira, tra il civico 14 e il civico 16, alla Balduina, nello stesso quartiere in cui a ...

“Allarme meningite” - chiuse due discoteche. Torna la paura nella città italiana per un focolaio accertato : due ricoveri e controlli serrati : Torna la paura e l’allarme legato alla presenza di un focolaio di meningite. Negli ultimi tre mesi, quindi dal dicembre dello scorso anno, in tutta la regione Sardegna sono stati accertati ben 8 casi, di cui due mortali. Soltanto negli ultimi due giorni una donna di 40 anni è stata ricoverata con i sintomi di questa patologia, anche se pare possa escludersi che si tratti dell’infezione, ed un ragazzo di 21. Nel ...