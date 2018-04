ilfattoquotidiano

: Tommaso Di Giulio, esce Lingue: un disco nato di getto con featuring delle cicale - Cascavel47 : Tommaso Di Giulio, esce Lingue: un disco nato di getto con featuring delle cicale - MEI_Meeting : Ecco le prime recensioni di aprile! Torna 'L'eleganza del disco' di Francesca Amodio - Press! -

(Di martedì 10 aprile 2018)nel segno del padre, come esplicitato nel retrocopertina e in Canzone per S. che apre il, il nuovodiDiparla del bisogno di imparare a comunicare in modi diversi con una lingua nuova per relazionarsi con una persona importante nella sua vita colpita da una malattia a cui viene sottratta la memoria e la percezione della realtà. Il titolo nasce dall’espressione inglese “speaking in tongues” che sta a indicare la glossolalia, una parola già usata dai Talking Heads (di cuiè un gran fan) che significa “parlare in altre”. Non è un album triste né ironico, ma ricerca la luce sin dalla seconda traccia (A chi la sa più lunga e Le notti difficili su tutte) e ha un’attitudine rock per come è stato pensato, suoe registrato. “Dov’è il dolore, là il suolo è sacro”, diceva Oscar Wilde, elo conferma: inizialmente ...