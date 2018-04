Tom Clancy's Rainbow Six Siege protagonista della Summer Season di ESL Italia Championship : Ubisoft annuncia che Tom Clancy's Rainbow Six Siege sarà protagonista della Summer Season di ESL Italia Championship, che inizia oggi e terminerà nel mese di giugno. ESL Italia Championship è il più importante e prestigioso torneo eSports Italiano, organizzato da ProGaming Italia in collaborazione con Intel e paysafecard.La Summer Season sarà strutturata in due categorie: Serie A e Serie B. Nella Serie A parteciperanno i migliori otto team ...

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands : disponibile l'aggiornamento gratuito "New Assignment" : Ubisoft annuncia che New Assignment, il nuovo e importante aggiornamento gratuito di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, sarà disponibile sulle console di nuova generazione e Windows PC da domani, 14 marzo.New Assignment continua a espandere l'esperienza di Ghost War aggiungendo tre nuove classi, raggiungendo quindi un totale di sei classi aggiuntive pianificate con lo sviluppo di Ghost War. Disponibili in tutte le modalità PvP, le nuove classi ...

Ubisoft e HyperX insieme per i tornei Majors 2018 di Tom Clancy's Rainbow Six : Ubisoft annuncia una collaborazione con HyperX, la divisione dedicata al gaming di Kingston Technology Company, Inc., per la sponsorizzazione dei tornei Majors 2018 di Tom Clancy's Rainbow Six. HyperX è partner ufficiale ed esclusivo di headset per i due maggiori eventi del 2018 di Tom Clancy's Rainbow Six, il Six Invitational a Montreal e i Six Major a Parigi. Il panorama eSports di Tom Clancy's Rainbow Six sta crescendo a livello globale e ...

Tom Clancy’s Jack Ryan - il lancio è super : spot durante il Super Bowl : Per il lancio della sua nuova serie Amazon ha deciso di esagerare (anche rispetto a quando fece invadere New York dai nazisti), per Tom Clancy’s Jack Ryan infatti Prime Video trasmetterà il suo primo spot dedicato ad una serie durante il Super Bowl. Uno spot che sa di evento La finale del campionato di Football Americano è il momento televisivo più seguito della stagione negli Stati Uniti e un passaggio pubblicitario è, oltre ad essere ...