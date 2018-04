Tolli | elezione Pelonzi a capogruppo ottima notizia

romadailynews

(Di martedì 10 aprile 2018): esperienza capacità dipunto di riferimento per opposizione in Campidoglio Roma – Di seguito la nota emessa da Marco, segreteria PD Roma. “L’di Giuliodel Pd in Assemblea capitolina è un’, che premia l’impegno e il lavoro unitario profuso in questi mesi”. “Giulio è stato fin qui uno straordinario elemento di raccordo politico e ha meritato questo riconoscimento sul campo -continua-. Grazie alla sua esperienza e alle sue capacità, saprà essere guida e punto di riferimento dell’opposizione in Campidoglio”. L'articoloproviene da RomaDailyNews.