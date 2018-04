Tim vola in Borsa Il fondo Elliott schiera la sua lista contro Vivendi

Piazza Affari in Timido rialzo in avvio : apertura sull'ottovolante per Telecom - attesa per le liste : A livello nazionale si guarda ancora alla sfera politica in vista del secondo giro di consultazioni tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e le forze politiche per cercare di formare ...

Calcio - Eccellenza. Il VenTimiglia scivola con il Rapallo : la cronaca del match : Le maggiori motivazioni del Rapallo, hanno avuto la meglio contro un Ventimiglia rimaneggiato e senza più interessi di classifica.Nel corso della prima frazione di gioco, i pochi tiri verso le due ...

Borsa : Milano in calo - volano Tim ed Mps : ANSA, - Milano, 6 APR - La Borsa di Milano , -0,17%, chiude in calo ma resta la migliore in Europa. I listini del Vecchio continente hanno risentito dell'andamento negativo di Wall Street per i timori ...

CDP ACQUISTERA' 5% AZIONI Tim/ Il titolo vola in Borsa : la posizione di Vivendi : Cdp pronta a intervenire in Telecom Italia a sostegno del Fondo Elliott. La rete di Tim potrebbe anche confluire in Open Fiber. Gli interrogativi su Vivendi(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 21:40:00 GMT)

Tim vola in Borsa in attesa di Cdp. Spin e contro-spin : "La Cassa non è a sostegno di Elliott" - "possono esserci convergenze" : Tim vola in Borsa nel giorno in cui il consiglio d'amministrazione di Cassa depositi e prestiti esamina il dossier per l'entrata nell'azionariato della compagnia telefonica. Seduta brillante a Piazza Affari, dove il titolo chiude a +5,2 per cento. Sulla mossa del braccio finanziario del Tesoro, intanto, si scatenano Spin e contro-Spin, che leggono in modo opposto l'arrivo della Cassa.Alcune fonti finanziarie, contattate dall'Agi, sottolineano ...

Borse europee su di giri. A Milano vola FCA - in focus Tim : Nessun segnale di cedimento per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che si confermano in forte rialzo a metà seduta . A ripristinare la fiducia nei confronti dell'azionario i segnali ...

Lago di Como - morta bimba scivolata in vano motore motoscafo/ Lezzeno - ulTime notizie : incidente a 6 anni : Lago di Como, morta bimba di 6 anni scivolata nel vano motore del motoscafo: incidente e tragedia a Lezzeno, ultime notizie e ricostruzione dei fatti. La corsa inutile in ospedale(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 16:50:00 GMT)

“Quando e dove si sposano”. Bossari-Lagerback - il matrimonio vip. La data - la location da favola - i tesTimoni e gli invitati (famosi) delle nozze dell’anno : Se ne parla da mesi ormai, praticamente da quanto Daniele Bossari ha fatto la sua proposta di matrimonio a Filippa Lagerback davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2. Dopo diverse indiscrezioni riguardanti la data delle nozze e la location, è proprio la conduttrice svedese a cancellare ogni dubbi, confermando i dettagli della cerimonia alle pagine della rivista Spy. Sappiamo già che uno dei protagonisti organizzativi delle nozze ...

Metalli preziosi favoriti in una setTimana di volatilità : Bolton è considerato un falco in politica estera, per via del suo atteggiamento intransigente nei confronti di Iran e Corea del Nord; ad esempio, è convinto che l'attuale accordo nucleare con Teheran ...

L’Etna si sta spostando - sta scivolando lentamente in mare : rischi imminenti? Ecco cosa rivela un nuovo studio - tra avverTimenti e perplessità : 1/23 ...

Avola - al Comune Timbratura con webcam : scatta foto : Al Comune di Avola al momento della timbratura la webcam inserita nel terminale del lettore di badge scatterà una foto.

Pasqua - Coldiretti : “Nella SetTimana Santa 400 milioni di uova a tavola” : Sode per la colazione, dipinte a mano per abbellire le case e le tavole apparecchiate o consumate in ricette tradizionali o in prodotti artigianali e industriali saranno circa 400 milioni le uova “ruspanti” consumate durante la Settimana Santa. E’ quanto stima la Coldiretti, in occasione dell’inizio della Settimana Santa che si conclude con la Pasqua, nel sottolineare che si tratta di un numero superiore di circa dieci volte a quelle ...

SetTimana Coppi e Bartali 2018 : Christopher Lawless vince in volata la terza tappa - battuti Paolo Totò e Lorenzo Rota : Il britannico Christopher Lawless conquista la terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Il corridore del Team Sky si è imposto allo sprint al termine di una frazione totalmente pianeggiante con partenza e arrivo a Crevalcore. La fuga di giornata parte dopo circa 30 km con cinque corridori: Remy Di Gregorio (Delko Marseille Provence KTM), Michal Paluta (CCC Sprandi Polkowice), Dimitri Peyskens (Wb Aqua Protect Vernaclassic), ...

Mercati tonici. Vola Tim - cade Atlantia : Teleborsa, - Le principali borse europee chiudono la seduta in forte rialzo, dopo aver trascorso la prima parte della sessione all'insegna del nervosismo . A prevalere sul sentiment degli investitori, ...