TIM - CdA : illeggitTIMo ok sindaci a richieste Elliott : E' scontro tra Consiglio di Amministrazione , CdA, e Collegio sindacale di TIM . Il CdA della compagnia telefonica ha valutato "non conforme", "contraddittoria, illegittima e pregiudizievole per gli ...

TIM. Elliott rafforza la propria posizione e vuole Cda indipendente da Vivendi : Elliott presenta una lista di candidati indipendenti italiani per il CdA dei soci Tim mentre Vivendi ha presentato una rosa di candidati che ricalca il CdA uscente. ISS è con Elliott e dice: 'Serve cambiamento'

TIM : riduce calo Borsa - attesa per Cda : ANSA, - MILANO, 9 APR - Tim riduce le perdite a Piazza Affari , -0,4% a 0,85 euro, nel giorno in cui si riunisce il cda, il primo dopo la discesa in campo di Cdp, e alla scadenza del termine per la ...

TIM - Elliott : cda indipendente creerà valore per azionisti : Roma, 9 apr. , askanews, Un cda indipendente per Tim porterà agli azionisti. Lo scrive Elliott in una nota in cui ribadisce la sua posizione per il gruppo telefonico invitando gli azionisti a ...

TIM - proxy Iss suggerisce voto a favore proposta Elliott cda : Milano, 9 apr. , askanews, Dopo Glass Lewis, anche il proxy adviser ISS raccomanda ai soci di Tim di votare a favore della proposta del fondo Elliott di revocare sei consiglieri targati Vivendi e ...

TIM in altalena a Piazza Affari - si riunisce il CdA : Teleborsa, - Si muove in ribasso il titolo Telecom Italia, , -1,29%, in netta controtendenza rispetto al resto del listino milanese nel complesso positivo. Sul titolo pesa il nervosismo degli ...

TIM : lista Vivendi per Cda con Genish ceo : ANSA, - MILANO, 5 APR - Vivendi presenta la sua lista per il cda di Tim. La rosa di dieci candidati sarà guidata dal ceo Amos Genish che, si legge in una nota del gruppo francese, "ha il pieno ...

TIM : assemblea 4 maggio resta - liste per il cda entro 9 aprile : Roma, 4 apr. , askanews, L'assemblea di Tim del 4 maggio resta convocata e il 9 aprile scade il termine per presentare le liste per il rinnovo del cda. Lo afferma la società dopo le notizie di stampa ...

TIM - Elliott precisa : CdA non decade dopo dimissioni consiglieri Vivendi : Teleborsa, - Le dimissioni in blocco degli amministratori di Vivendi non hanno affatto superato la "richiesta di Elliott di integrazione dell'agenda dei lavori assembleari" come erroneamente sostenuto ...