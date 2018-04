The Royals 4×05 tra proposte di matrimonio e colpi di stato | chi vuole morto Jasper?

Il capolavoro di re Robert in The Royals 4×04 aspettando il primo bacio con Willow (recensione e promo 4×05) : Annunciato come un episodio ad alta tensione, The Royals 4x04 in realtà ha allentato il ritmo rispetto ai precedenti di questa prima parte della quarta stagione, pur riservando qualche svolta importante. Aperto dall'incredibile blackout che ha paralizzato la città e l'ha divisa in due mettendo a dura prova la capacità amministrativa del governo inglese, l'evento fulcro dell'episodio si è rivelato l'ennesima manovra di re Robert per affermare ...

The Royals 4×03 alla ricerca della vera natura di Re Robert tra pistole puntate e aspiranti regine (promo 4×04) : L'episodio di The Royals 4x03, disponibile in Italia su TIMvision, ha portato finalmente ad una svolta nel complotto di Liam contro suo fratello Robert, con una resa dei conti sfociata in una pistola puntata contro il re d'Inghilterra. Dopo due episodi che sono serviti a costruire il clima di questa stagione con importanti colpi di scena come la sparatoria che ha colpito Jasper, il terzo ha fatto in modo di chiarire ancora di più gli ...

La sfida di Jasper in The Royals 4 e quella di Liam - Re Robert è accerchiato : recensione 4×02 e promo 4×03 : Lo avevamo lasciato in una pozza di sangue dopo un misterioso attentato al Re, ma il destino di Jasper in the Royals 4 non era affatto segnato. D'altronde sarebbe stata una scelta suicida per la produzione della serie liberarsi di uno dei personaggi più amati: Jasper è uno di coloro su cui più si punta in questa stagione per implementare nuove dinamiche familiari, ovviamente fondate su aspri contrasti tra i protagonisti. La sorte di Jasper in ...

Addio a Jasper in The Royals 4? La nuova stagione riparte dall’Italia - dal Royal Wedding e dall’attentato al Re : Il dubbio sulla sorte di Jasper in the Royals 4 rappresenta il grande colpo di scena della première in onda su E! e in Italia su TimVision tra domenica 11 e lunedì 12 marzo. La nuova stagione della serie tv dedicata alla fittizia famiglia di reali inglesi creata da Mark Schwahn (ora licenziato dalla produzione dopo le accuse di molestie da parte di attrici e collaboratrici) è partita all'insegna del dramma ma non solo, in un episodio dal ...

The Royals 4 in Italia dal 12 marzo in contemporanea USA : video anteprima dal primo episodio : La prima visione di The Royals 4 in Italia sarà disponibile quasi in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti: la serie tv ideata da Mark Schwahn (il creatore di One Tree Hill, ora sospeso dalla produzione in seguito alle accuse di molestie sessuali sul set) debutta in anteprima esclusiva su TimVision lunedì 12 marzo, a meno di 24 ore dalla trasmissione negli USA sul canale E!. Nel cast della serie liberamente ispirata al romanzo ...

The Royals - la quarta stagione in anteprima esclusiva. Da lunedì 12 marzo su Timvision : “The Royals”, la serie tv ideata da Mark Schwahn (One Tree Hill) con Elizabeth Hurley (Gossip Girl, The Tomorrow People, nota alle cronache rosa per la relazione con Hugh Grant) e William Moseley (Peter Pevensie nella saga Le cronache di Narnia) che racconta gli intrighi e i drammi di un’immaginaria famiglia reale in una Londra moderna, torna con la sua quarta stagione in anteprima esclusiva per l’Italia su Timvision da lunedì 12 marzo, a meno ...

Ecco le prime immagini della quarta stagione di 'The Royals' su TIMvision : In anteprima per i lettori de La Stampa una clip esclusiva di The Royals , la serie tv ideata da Mark Schwahn , One Tree Hill , con Elizabeth Hurley che racconta gli intrighi di una immaginaria ...