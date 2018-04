Terremoto | torna la paura nelle Marche | scossa di 4 6  Danni | crolla un campanile

Terremoto - INGV : “La terra torna a tremare in Centro Italia - incremento di sismicità a sud di Camerino” : Negli ultimi 30 giorni la zona a sud di Camerino, in provincia di Macerata, è stata interessata da un incremento di sismicità – scrivono gli esperti Alessandro Amato, Concetta Nostro, Maurizio Pignone ( INGV -Osservatorio Nazionale Terremoti) e Carlo Meletti ( INGV -PI) – con terremoti che hanno raggiunto valori di magnitudo Mw pari a 4.0 il 4 aprile 2018 alle ore 4:19 Italia ne. Gli eventi di questi giorni rientrano nella sequenza ...

Terremoto Centro Italia : gli agricoltori tornano a Castelluccio di Norcia per la semina della lenticchia : Lunedì 9 aprile gli agricoltori di Castelluccio di Norcia saliranno sul Pian Grande con i loro trattori per cominciare la semina della lenticchia. “Il maltempo previsto per i prossimi giorni ci ha consigliato di rinviare tutto a lunedi’ e questo permettera’ anche alle ditte incaricate dei lavori di ripristino della strada di avere qualche giorno in piu’ per poter avanzare con le opere,” ha spiegato all’ANSA il ...