Terremoto | sindaco Muccia | ' Speriamo nessun danno alle case agibili'

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Camerino : “Il cratere è qui - tra questi sindaci e queste facce stravolte e stremate” : “Il cratere è qui, tra questi sindaci e queste facce stravolte e stremate. Il prossimo che mi parla di 138 Comuni tutti allo stesso modo coinvolti mi farà perdere seriamente la pazienza. Dobbiamo distinguere chi è distrutto e fa i conti tutti i giorni con questo sisma, oppure diteci chiaramente che dobbiamo andarcene tutti e che ve ne fregate di noi. Adesso il cratere va diviso in fasce a seconda dei livelli di danno per consentire ...

Terremoto nelle Marche - decine di repliche : avvertito anche a Roma. Sindaco : «Gravi danni». Scuole chiuse a Pieve Torina : Sembra non svanire mai l'incubo TERREMOTO per gli abitanti del Maceratese. Una scossa di magnitudo 4.6 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata), la più potente dall'ottobre 2016,...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Pieve Torina : “Situazione drammatica - scene che non avrei mai pensato di rivivere” : Il sindaco di Pieve Torina (Macerata), Alessandro Gentilucci, non nasconde la sua preoccupazione a seguito del Terremoto magnitudo 4.6 verificatosi alle 05:11 con epiCentro a Muccia: “Ripiombiamo in una situazione drammatica, riviviamo scene che non avrei mai pensato di rivivere“. L’incubo “sembra non finire mai“. Quattro le famiglie evacuate per rischio di danni (crepe e cedimenti) e rischi di stabilità interni di ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Muccia : nessun danno alle SAE : “Le casette Sae non hanno riportato nessun danno“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Muccia. “Dalle verifiche che stiamo effettuando nelle aree dove sono realizzate le Soluzioni abitative di emergenza non si riscontrano problemi, al massimo sono caduti alcuni oggetti“. “La gente e’ stanca, siamo tutti stanchi, qui la paura non e’ mai passata dal 24 agosto del 2016 e la scossa di 4.6 di ...

Terremoto nelle Marche - decine di repliche. Il sindaco : «Gravi danni». Scuole chiuse a Pieve Torina : Sembra non svanire mai l'incubo TERREMOTO per gli abitanti del Maceratese. Una scossa di magnitudo 4.6 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata), la più potente dall'ottobre 2016,...

Terremoto 4.6 nelle Marche - decine di repliche. Il sindaco : «Gravi danni». Scuole chiuse a Pieve Torina : Non svanisce l'incubo TERREMOTO per gli abitanti del Maceratese. Una scossa di grado 4.6 - come riferisce l'Ingv dopo una prima valutazione di 4.7 - con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata),...

Terremoto di magnitudo 4.6 nel Maceratese - decine di repliche. Il sindaco : «Gravi danni». A Muccia crolla un campanile - scuole chiuse a Pieve Torina : Un forte TERREMOTO, di magnitudo 4.6, è stato registrato alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta...

Terremoto in Centro Italia - il sindaco di Muccia : tanta paura e danni - crollato il piccolo campanile della Chiesa : C’è stata “tanta paura, gli abitanti sono fuori dalle case perché si sentono più tranquilli. I danni si sono verificati su strutture già lesionate, tuttavia faremo le verifiche in tutti gli edifici agibili per controllare se è tutto a posto“: lo ha dichiarato a Skytg24 Mario Barone, sindaco di Muccia, area epiCentro della scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 verificatasi alle 05:11. “A scopo precauzionale abbiamo chiuso ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Pieve Torina : “Abbiamo danni - scuole chiuse” : “Oggi chiudiamo le scuole. Abbiamo dei danni e stiamo verificando anche le Sae“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Pieve Torina (Macerata), Alessandro Gentilucci, in riferimento alla scossa di Terremoto magnitudo 4.7 verificatasi alle 05:11 nel Maceratese. L'articolo Terremoto Centro Italia, il sindaco di Pieve Torina: “Abbiamo danni, scuole chiuse” sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Acquasanta : Comuni e territori devastati stanno morendo : “Vorrei ricordare a tutti questi partiti che si accingono a fare la seconda consultazione – dichiara il sindaco di Acquasanta Terme – che il Centro Italia con i suoi tanti Comuni e territori devastati dal sisma sta morendo. Sono necessari interventi economici speciali da parte del governo! Diamoci una mossa, andiamo nei luoghi della sofferenza, basta chiacchiere passiamo ai fatti!“. L'articolo Terremoto Centro Italia, il ...

Terremoto - il sindaco di Camerino : “Ci sono basi solide per ricostruire” : “Il futuro e’ adesso e non esiste futuro senza presente”: a dirlo e’ il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui che prende in prestito le parole di un vecchio detto per sottolineare che la ricostruzione delle zone colpite dal sisma deve iniziare “da basi solide e concrete che dobbiamo mettere adesso”. “Il vero punto di partenza su cui basare la ricostruzione reale del nostro territorio – spiega Pasqui ...

L’AQUILA - DOPO IL Terremoto UE CHIEDE TASSE SOSPESE/ Il sindaco Biondi : “restituzione è intollerabile!” : TERREMOTO L'Aquila, Ue CHIEDE restituzione TASSE SOSPESE: “Erano aiuti di Stato”. Circa 350 imprese coinvolte, scatta la rivolta: pronte battaglie legali e proteste clamorose(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:50:00 GMT)

Terremoto Napoli - il sindaco di Pozzuoli : 'Dinamica abituale' | : Registrata una trentina di eventi sismici nell'area Solfatara-Pisciarelli con profondità comprese tra uno e tre chilometri. L'evento maggiore alle 15.09 con una magnitudo 2.4. Il sindaco di Pozzuoli: ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Montereale : “Momento duro - maggiori danni alle imprese” : “E’ un momento duro in cui ad aver subito maggiori danni sono le imprese: la ripresa delle zone colpite dal sisma non puo’ prescindere dall’occupazione. Abbiamo visto anche dopo la seconda Guerra mondiale come le persone si sono attivate per il lavoro“: lo ha dichiarato il sindaco di Montereale (L’Aquila), Massimiliano Giorgi, a margine dell’incontro odierno con il direttore della Rappresentanza della ...