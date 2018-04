Terremoto nelle Marche | torna la paura anche nelle casette

Terremoto nelle Marche - torna la paura nelle casette : Il Terremoto è tornato. Alle 5.11 una nuova scossa ha buttato giù dal letto chi ancora dormiva e alcuni mobili pensili appesi alle pareti delle casette Sae. Il 'mostro', come ormai nel maceratese ...

"Nelle nuove casette vola tutto. Adesso basta!". La rabbia sui social nelle zone del Terremoto : Mobili distrutti, scaffali crollati, utensili per terra. Gli utenti sui social postano immagini scattate all'interno delle casette Sae, le soluzioni abitative in emergenza, dopo la scossa di magnitudo 4.6 che stamattina ha colpito la zona di Muccia, Pieve Torina e Pievebovigliana, in provincia di Macerata. Sui social monta la rabbia, gli utenti accusano: sono state costruite senza alcuna accortezza, considerando la zona sismica. "Scatoloni dove ...

Terremoto nel Maceratese - le ombre sulla ricostruzione. Crollano i mobili nelle casette antisismiche : Sono crollate le cucine. Cascate le caldaie, sbriciolati alcuni muretti esterni. Molte, troppe, delle case antisismiche consegnate nel Centro Italia hanno reagito come non avrebbero dovuto alla scossa ...

Terremoto - controlli a Fermo : soprattutto nelle scuole : Paura in Centro Italia dopo la scossa avvertita all’alba di oggi. controlli anche a Fermo, soprattutto nelle scuole della citta’, da parte dei tecnici comunali, dopo la scossa sismica delle ore 5:11 di questa mattina con epicentro a Muccia. “Da stamattina i tecnici comunali sono in giro per i dovuti controlli – dice il sindaco Paolo Calcinaro – ma non sembra risultare nulla di critico: dovremo invece pensare, tutti ...

Nuovo Terremoto nelle Marche. Scossa 4.7 : La terra è tornata a tremare stamattina all'alba nel maceratese. Epicentro a Muccia. Non ci sono feriti nè danni, ma è tornata l'angoscia nella popolazione che vive nelle casette e che sta cercando ...

Terremoto nelle Marche : scossa di magnitudo 4.7 nel Maceratese : 12.13 - Dopo il forte Terremoto di stamattina nel Maceratese, con epicentro nella zona di Muccia, quattro famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni a Pieve Torina. In tutto venti persone, famiglie e bambini, hanno dovuto lasciare casa, per danni e cedimenti. Sul posto il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci, i tecnici del comune e i vigili del fuoco che stanno proseguendo con le verifiche su altri immobili che sarebbero ...

Terremoto di 4.6 nelle Marche - 20 famiglie sfollate a Pieve. Gravi danni - crolla campanile del 600 : Paura all'alba nelle Marche, ancora una volta a causa della sequenza sismica che tormenta il Centro Italia dall'agosto di due anni fa. Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.6...

Terremoto nelle Marche - avvertito anche a Roma : «Decine di repliche». Venti nuovi sfollati a Pieve Torina : Sembra non svanire mai l'incubo TERREMOTO per gli abitanti del Maceratese. Una scossa di magnitudo 4.6 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata), la più potente dall'ottobre 2016,...

Ebe Meo - sfollata nelle casette antisismiche : 'Troppa paura per il Terremoto - me ne voglio andare da Muccia' : Da mesi abita nelle Sae, le casette antisismiche per gli sfollati del terremoto, ma adesso non ce la fa più. 'Vorrei andare via da qui, non ce la faccio più a convivere col terremoto': a dirlo, all'...

Terremoto nelle Marche - Paola De Micheli : 'La continua paura aiuta lo spopolamento' : 'Una nuova grande preoccupazione si è alzata con queste nuove scosse che hanno colpito soprattutto la zona delle Marche con centri di Muccia e Pieve Torina tra i più colpiti', Paola De Micheli, ...

Terremoto Centro Italia : caduti pensili nelle casette antisismiche - verifiche in corso : 1/3 ...

Terremoto nelle Marche - decine di repliche : avvertito anche a Roma. Sindaco : «Gravi danni». Scuole chiuse a Pieve Torina : Sembra non svanire mai l'incubo TERREMOTO per gli abitanti del Maceratese. Una scossa di magnitudo 4.6 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata), la più potente dall'ottobre 2016,...