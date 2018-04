Terremoto nelle Marche - decine di repliche. Il sindaco : «Gravi danni». Scuole chiuse a Pieve Torina : Sembra non svanire mai l'incubo TERREMOTO per gli abitanti del Maceratese. Una scossa di magnitudo 4.6 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata), la più potente dall'ottobre 2016,...

Terremoto 4.6 nelle Marche - decine di repliche. Il sindaco : «Gravi danni». Scuole chiuse a Pieve Torina : Non svanisce l'incubo TERREMOTO per gli abitanti del Maceratese. Una scossa di grado 4.6 - come riferisce l'Ingv dopo una prima valutazione di 4.7 - con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata),...

Terremoto nelle Marche - danni a Muccia e Pieve Torina. FOTO : Terremoto nelle Marche, danni a Muccia e Pieve Torina. FOTO La scossa è stata registrata alle 5:11 con epicentro nel maceratese. A Muccia crollato il piccolo campanile della chiesa Santa Maria di Varano. Scuole chiuse a Pieve Torina, evacuate quattro famiglie Parole chiave: ...

Terremoto - torna la paura nelle Marche : Scossa di magnitudo 4.6|La mappa : La Scossa avvertita alle 5:11 del mattino di martedì a 2 chilometri da Muccia. Oltre 10 repliche sono state registrate finora. L’Ingv: «È ancora la sequenza del 24 agosto 2016». Sospesa la circolazione dei treni lungo la linea interna Civitanova Marche

Terremoto - torna la paura nelle Marche : scossa di 4.6 L’Ingv : è la stessa sequenza del 2016|Guarda la mappa : La scossa avvertita alle 5:11 del mattino di martedì a 2 chilometri da Muccia. Oltre 10 repliche sono state registrate finora. L’Ingv: «È ancora la sequenza del 24 agosto 2016». Sospesa la circolazione dei treni lungo la linea interna Civitanova Marche

Terremoto nelle Marche - continua la sequenza del 24 agosto - Doglioni - Ingv - : 'E' destinata a durare' : Una catena di scosse senza fine. È ancora legato alla sequenza del 24 agosto 2016 il Terremoto di magnitudo 4,6 avvenuto alle 5:11 di oggi a due chilometri da Muccia , Macerata, : lo ha detto all'Ansa ...

Terremoto - scossa di 4 - 7 gradi nelle Marche : La zona è sempre quella del sisma di due anni fa e la paura ritorna. Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 sulla scala Richter è stata registrata alle 5 e 11 della mattina con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata, e ipocentro a 9 km di profondità. La rilevazione è dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. https://twitter.com/INGVterremoti/status/983571849857654784 Non ci sono notizie di danni a persone, ma ...

Terremoto - forte scossa nelle Marche Epicentro vicino a Macerata - treni fermi : Una forte scossa di Terremoto all'alba nelle Marche. scossa di magnitudo 4.7 secondo l'Ingv, l'Istituto nazionale di vulcanologia, registrata alle 5:11 con Epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di ...

Terremoto - torna la paura nelle Marche : scossa di 4.6 Danni - crolla un campanile : La scossa avvertita alle 5:11 del mattino di martedì a 2 chilometri da Muccia. Oltre 10 repliche sono state registrate finora. L’Ingv: «È ancora la sequenza del 24 agosto 2016»

Terremoto : scossa di magnitudo 4.7 nelle Marche. LIVE : Terremoto: scossa di magnitudo 4.7 nelle Marche. LIVE La scossa è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità. Sospesa a scopo precauzionale la circolazione dei treni sulla linea Civitanova Marche-Macerata. Danni e scuole chiuse a Pieve ...

Terremoto nelle Marche - scossa di magnitudo 4.7 nel Maceratese : L'epicentro è stato registrato a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata. Non si segnalano feriti, ma danni a strutture già colpite in passato

Terremoto : scossa di magnitudo 4.7 nelle Marche - verifiche in corso : Terremoto: scossa di magnitudo 4.7 nelle Marche, verifiche in corso La scossa è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità. Sospesa a scopo precauzionale la circolazione dei treni sulla linea Civitanova Marche-Macerata. Danni e scuole chiuse a Pieve ...

Scossa di Terremoto nelle Marche - paura all’alba in provincia di Macerata : nessun ferito : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata undici minuti dopo le 5 di oggi, martedì 10 aprile,con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata (ipocentro a 9 chilometri di profondità). Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: oltre che nelle Marche, la Scossa è stata avvertita anche in Umbria. A...

C’è stata una scossa di Terremoto nelle Marche : Di magnitudo 4.7, vicino Macerata: sembra che non ci siano feriti The post C’è stata una scossa di terremoto nelle Marche appeared first on Il Post.