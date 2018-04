Terremoto nell' Aquilano alle 6 49 | paura tra la gente

Terremoto - torna la paura nelle Marche : scossa di 4.6 Danni - crolla un campanile : La scossa avvertita alle 5:11 del mattino di martedì a 2 chilometri da Muccia. Oltre 10 repliche sono state registrate finora. L’Ingv: «È ancora la sequenza del 24 agosto 2016»

Scossa di Terremoto nelle Marche - paura all’alba in provincia di Macerata : nessun ferito : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata undici minuti dopo le 5 di oggi, martedì 10 aprile,con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata (ipocentro a 9 chilometri di profondità). Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: oltre che nelle Marche, la Scossa è stata avvertita anche in Umbria. A...

Violenta scossa di Terremoto. Nella zona è l'ennesimo sisma negli ultimi mesi : Una porzione di mondo, inoltre, dove sono presenti numerosi vulcani attivi, tra i più potenti del pianeta. Lo scorso mese di febbraio, la Papua Nuova Guinea è stata interessata da un altro violento ...

Terremoto nella notte in Campania - lieve scossa di magnitudo 3.2 : Terremoto nella notte in provincia di Salerno. La terra ha tremato alle 3.22 di notte. L’epicentro della scossa, di magnitudo 3.2, vicino a Ricigliano. L’ipocentro del sisma - rileva l’Istituto Nazionale di...

Una marea di fiaccole sfila nella notte del dolore aquilano nove anni dopo il Terremoto : L'Aquila - È partita da via XX Settembre la fiaccolata per commemorare le 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009 a nove anni dalla tragedia dell'Aquila. Ad aprire il corteo, protetto da barriere antiterrorismo installate all' inizio del percorso, lo striscione dei familiari delle vittime. La celebrazione a nove anni dalla tragedia è stata curata dai Comitati dei familiari e dal Comune dell'Aquila. Tra i ...

Terremoto - nella notte scossa di magnitudo 3.2 tra Salerno e Potenza : L'evento alle 3.22, con un ipocentro localizzato a una profondità di circa 9 km. Attualmente non si hanno notizie di danni a persone o cose

Terremoto nelle Filippine - scossa di magnitudo 6.2 : Un Terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato a Mindanao, nelle Filippine. Lo riporta l'Usgs, l'istituto geofisico americano.

Terremoto - ancora una scossa. Magnitudo 3.9 nell'area del cratere : Dopo la scossa di questa notte , CLICCA QUI , la terra è tornata a tremare alle 20 e 41 della sera. L'epicentro è stat localizzato ancora una volta nell'alto maceratese, a due chilometri da Muccia. Le ...