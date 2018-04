Terremoto nel Maceratese | il campanile di Santa Maria di Varano prima e dopo la scossa

Terremoto nelle Marche - decine di repliche. Il sindaco : «Gravi danni». Scuole chiuse a Pieve Torina : Sembra non svanire mai l'incubo TERREMOTO per gli abitanti del Maceratese. Una scossa di magnitudo 4.6 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata), la più potente dall'ottobre 2016,...

Terremoto 4.6 nelle Marche - decine di repliche. Il sindaco : «Gravi danni». Scuole chiuse a Pieve Torina : Non svanisce l'incubo TERREMOTO per gli abitanti del Maceratese. Una scossa di grado 4.6 - come riferisce l'Ingv dopo una prima valutazione di 4.7 - con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata),...