Terremoto nel Maceratese I sindaci | Danni notevoli

: #Terremoto di magnitudo 4.7 in provincia di Macerata - Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.7 in provincia di Macerata - SkyTG24 : #UltimOra #Terremoto nel maceratese, crollato piccolo campanile della chiesa di Muccia #canale50 - MediasetTgcom24 : Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 nel Maceratese #terremoto -

(Di martedì 10 aprile 2018) Torna a tremare il. Un violentodi magnitudo 4.6 ha colpito alle 5,11. Il sisma, seguito da almeno una ventina di scosse d'assestamento, si è registrato a 2 chilometri da Muccia e a 9 di profondità. Una scarica che ha fatto ripiombare la popolazione nel terrore, anche perché è arrivata fino alle porte dell'Aquila e ha attraversato le zone di Amatrice e Accumuli colpite nel 2016. Per il momento non si registrano né vittime né feriti. "Ci sono", hanno fatto sapere idei paesi interessati. Vi sarebbero, infatti, danneggiamenti a strutture già colpite dalin passato.Il 9 aprile scorso è ricaduto l'anniversario del sisma del 2006 che, all'Aquila, causò la morte di 309 persone e il ferimento di migliaia di cittadini. Il, allora, era stato di magnitudo 6.3. La scossa di oggi è stata abbastanza violenta da far rivivere lo stesso ...