Terremoto magnitudo 4 7 nel Maceratese

Terremoto - forte scossa nelle Marche : magnitudo 4.7 - epicentro a Muccia - Macerata : scossa di magnitudo 4.7 secondo l'Ingv, l'Istituto nazionale di vulcanologia (4.8 secondo EMSC) registrata alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità

Nuova forte scossa di Terremoto nel Centro Italia : magnitudo 4.7 - paura tra la popolazione : Un nuovo violento terremoto ha svegliato le popolazioni già colpite dai sismi del 2016: l'epiCentro a Muccia, in provincia di Macerata.

Svizzera : scossa di Terremoto magnitudo 3.1 nel Canton Vaud : Un terremoto magnitudo 3.1 è stato registrato ieri sera in Svizzera, pochi minuti prima di mezzanotte. L'epicentro – spiega il servizio svizzero di sismologia del Politecnico federale di Zurigo – è stato individuato nella regione di Château-d'Oex, nel Canton Vaud, nell'ovest del Paese. Il sisma, localizzato ad una profondità di 5,5 chilometri, è stato nettamente avvertito nelle vicinanze

Terremoto di magnitudo 6.1 in Giappone : crolli e 5 feriti : L'epicentro nel Giappone occidentale: Segnalati rotture di tubature, mentre sono dozzine le case rimaste senza elettricità per il cedimento dei cavi dell'alta tensione.

Forte scossa di Terremoto in Giappone : magnitudo 6.1 : Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata nel Giappone occidentale con epicentro nella città di Ohda, vicino Tokyo.

Terremoto oggi in Giappone/ INGV : scossa magnitudo 6.1 - 5 feriti e danni a strade ed edifici (9 aprile 2018) : Terremoto oggi, 9 aprile 2018, In Giappone. INGV, ultime notizie e dati: forte sisma di magnitudo 6.1 sulla scala Richter a 800 km da Tokyo. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:00:00 GMT)

Terremoto magnitudo 6.1 in Giappone : TOKYO, 9 APR - Un violentissimo Terremoto di magnitudo 6.1 si è verificato nel Giappone occidentale, con epicentro nella città di Ohda, a circa 800 chilometri a ovest di Tokyo. L'ipocentro è stato ...

Scossa di Terremoto magnitudo 4 sulla costa greca ionica : Un terremoto magnitudo ML 4.0 si è verificato sulla costa greca ionica alle 16:37:33 ora italiana ad una profondità di 38 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto : scossa di magnitudo 2.4 nel trapanese : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.4 si è verificata alle 15.07 circa a 2 km a nord-ovest di Salaparuta. Il Terremoto è stato registrato dalle strumentazioni della sala sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a una profondità di 10 km.

Scossa di Terremoto magnitudo 6.3 in Papua Nuova Guinea : Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 07:48:40 ora italiana ad una profondità di 20 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto oggi a Ricigliano/ Ingv : Campania - sisma magnitudo 3.2 avvertito anche in Basilicata (6 aprile 2018) : Terremoto oggi, 6 aprile 2018, a Ricigliano. Ingv, ultime notizie e dati: in Campania sisma di magnitudo 3.2 sulla scala Richter avvertito anche in Basilicata. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:50:00 GMT)

Terremoto nella notte in Campania - lieve scossa di magnitudo 3.2 : Terremoto nella notte in provincia di Salerno. La terra ha tremato alle 3.22 di notte. L’epicentro della scossa, di magnitudo 3.2, vicino a Ricigliano. L’ipocentro del sisma - rileva l’Istituto Nazionale di...

Scossa di Terremoto magnitudo 5.3 al largo della costa della California : Un terremoto di magnitudo 5.3 è stato rilevato dall'Istituto Geofisico statunitense USGS alle 19:29 UTC di ieri al largo della costa della California meridionale. La Scossa è stata avvertita anche a Los Angeles. L'epicentro è stato registrato nell'Oceano Pacifico, a 29 km sudovest da Santa Cruz, mentre l'ipocentro a 9.9 km di profondità. Non si registrano al momento danni a persone o cose.