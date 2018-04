Terremoto magnitudo 4 6 in Centro Italia | ecco la scheda con gli effetti macrosismici

meteoweb.eu

: #Terremoto di magnitudo 4.7 in provincia di Macerata - Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.7 in provincia di Macerata - M5S_Baroni : #terremoto #Maceratese Ecco come si presenta una casetta SAE arredata costata 2-3.000 Euro /mq subito dopo la prim… - emergenzavvf : #10apr ore 5.11, scossa #terremoto magnitudo 4.7 registrata nella zona di #Muccia #PieveTorina #Pievebovigliana (MC… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo lacon glideldi4.6 che si è verificato alle 05:11 incon epinel Distretto Sismico: Macerata Data 10/04/2018 UTC 05:11:30 Latitudine 43.07° Longitudine 13.04°4.6 Profondità 8 Km La presenteelenca glistimati secondo un modello che utilizza i dati qui esposti. Glirilevati, in una qualsiasi località, possono variare di uno o due livelli, in più o in meno, a seconda della conformazione geologica del territorio o di peculiari caratteristiche costruttive delle abitazioni. Escluso indicazioni diverse, la percettibilità del sisma è intesa in orario diurno. L’accelerazione di picco al suolo: PGA è espressa in cm/s². B. La ...