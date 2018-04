Terremoto | l' allerta del geologo | ' Possibili scosse di assestamento anche sopra 5'

Terremoto di magnitudo 6.3 a Tonga - no allerta tsunami nel Pacifico : Un Terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato a sud-ovest di Tonga, in Polinesia. Lo segnala l'agenzia statunitense Usgs. Per il momento non è stato diramato alcun allarme tsunami nel Pacifico.

Terremoto di magnitudo 6.3 a Tonga - no allerta tsunami : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Maltempo - allerta Burian : nelle zone del Terremoto attesi fino a -17°C : Italia paralizzata dall’arrivo del gelido Burian: dopo la neve ora sono le temperature le osservate speciali. Secondo le previsioni nelle zone di Amatrice, Accumoli, e in tutto il cratere del centro Italia colpito dal terremoto del 2016 le temperature sarebbero in procinto di scendere fino a -17 gradi centigradi già nelle prossime ore, quando il vento gelido proveniente dalla Siberia si abbatterà sulle regioni dell’Italia ...