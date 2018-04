Terremoto | la testimonianza di un abitante delle Sae | “I pensili si sono staccati dalla

meteoweb.eu

: La testimonianza: «Nelle nuove casette vola tutto» - Corriere : La testimonianza: «Nelle nuove casette vola tutto» - candura_alice : RT @Corriere: La testimonianza: «Nelle nuove casette vola tutto» - massimo_avv : RT @Corriere: La testimonianza: «Nelle nuove casette vola tutto» -

(Di martedì 10 aprile 2018) “Unfortissimo e la paura si è accentuata con la caduta dei mobiliche sidalle pareticasette dove viviamo”. A raccontare all’ANSA gli attimi di terrore vissuti stamani con la scossa di magnitudo 4.6, è Fabrizio Capitani. Lo fa da una località, Costafiore di Muccia, “privilegiata“, “visto che ci troviamo a 100 metri dall’epicentro, stando alle rilevazioni”. “Un boato, – ricorda – la terra che trema, i mobili che si staccano: come stato d’animo siamo ripiombati indietro di un anno e mezzo, alle scosse del 24 agosto e del 26 ottobre 2016″, “Nessuno – sottolinea Capitani – si sarebbe mai immaginato di rivivere a breve distanza di tempo dagli ultimi eventi un’altra notte di paura”. La sua non è l’unica casetta in cui i mobilicaduti, ...