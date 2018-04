Terremoto | Ingv | Aumento di sismicità nel sistema di faglie attivato nel 2016

Terremoto - torna la paura nelle Marche : scossa di 4.6 L’Ingv : è la stessa sequenza del 2016|Guarda la mappa : La scossa avvertita alle 5:11 del mattino di martedì a 2 chilometri da Muccia. Oltre 10 repliche sono state registrate finora. L’Ingv: «È ancora la sequenza del 24 agosto 2016». Sospesa la circolazione dei treni lungo la linea interna Civitanova Marche

Terremoto nelle Marche - continua la sequenza del 24 agosto - Doglioni - Ingv - : 'E' destinata a durare' : Una catena di scosse senza fine. È ancora legato alla sequenza del 24 agosto 2016 il Terremoto di magnitudo 4,6 avvenuto alle 5:11 di oggi a due chilometri da Muccia , Macerata, : lo ha detto all'Ansa ...

Terremoto Centro Italia - INGV : è possibile “che la sequenza duri a lungo” : La sequenza sismica che si è attivata il 24 agosto 2016 in Centro Italia e che oggi ha portato al Terremoto di magnitudo 4.6 nelle Marche, potrebbe durare a lungo. “E’ normale che una sequenza che ha mobilitato un volume così grande duri a lungo“, spiega Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. “Per una sequenza che ha mobilizzato un volume piu’ piccolo, come quella ...

Terremoto in Centro Italia - INGV : aumento di sismicità nel sistema di faglie attivato nel 2016 - vicino ai comuni di Muccia - Pieve Torina - Pievebovigliana [DATI e MAPPE] : Questa mattina, alle ore 05:11 Italiane del 10 aprile 2018, è stato localizzato un Terremoto di magnitudo ML 4.7 in provincia di Macerata, 2 km da Muccia (MC), a 9 km di profondità. I comuni più vicini all’epiCentro sono: Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana. Il blog blogINGVterremoti spiega che questo Terremoto, come gli eventi avvenuti avvenuti negli ultimi giorni in questa zona, ricadono nell’area della sequenza sismica iniziata il 24 ...

Torna la paura in Centro Italia - forti scosse di Terremoto nel Maceratese : avvertite a Perugia - Roma - Foligno - Ancona [DATI e MAPPE INGV]

Terremoto oggi in Giappone/ INGV : scossa magnitudo 6.1 - 5 feriti e danni a strade ed edifici (9 aprile 2018) : Terremoto oggi, 9 aprile 2018, In Giappone. INGV, ultime notizie e dati: forte sisma di magnitudo 6.1 sulla scala Richter a 800 km da Tokyo. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:00:00 GMT)

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : Macerata - sisma M 2 - 6 a Muccia (ore 16 : 10 - 7 aprile 2018) : TERREMOTO OGGI, 7 aprile 2018: una scossa di magnitudo 2.6 sulla scala Richter si è verificata a Muccia, in provincia di Macerata. sisma anche in provincia di Enna, in Sicilia. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:11:00 GMT)

Terremoto - INGV : “La terra torna a tremare in Centro Italia - incremento di sismicità a sud di Camerino” : Negli ultimi 30 giorni la zona a sud di Camerino, in provincia di Macerata, è stata interessata da un incremento di sismicità – scrivono gli esperti Alessandro Amato, Concetta Nostro, Maurizio Pignone (INGV-Osservatorio Nazionale Terremoti) e Carlo Meletti (INGV-PI) – con terremoti che hanno raggiunto valori di magnitudo Mw pari a 4.0 il 4 aprile 2018 alle ore 4:19 Italiane. Gli eventi di questi giorni rientrano nella sequenza ...

Terremoto oggi a Ricigliano/ Ingv : Campania - sisma magnitudo 3.2 avvertito anche in Basilicata (6 aprile 2018) : Terremoto oggi, 6 aprile 2018, a Ricigliano. Ingv, ultime notizie e dati: in Campania sisma di magnitudo 3.2 sulla scala Richter avvertito anche in Basilicata. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:50:00 GMT)

Scossa di Terremoto tra Campania e Basilicata [DATI e MAPPE INGV]

Terremoto oggi a Muccia/ Ingv : Marche - sisma magnitudo 3.0 - paura per i residenti (5 aprile 2018) : Terremoto oggi a Muccia, 5 aprile 2018. Ingv, ultime notizie e dati: nelle Marche sisma di magnitudo 3.0 sulla scala Richter, paura per i residenti. Nuovo sciame sismico(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:40:00 GMT)

Terremoto in Centro Italia : nuova scossa nel Maceratese - epicentro a Muccia [MAPPE e DATI INGV]